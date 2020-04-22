為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    罕見突變！澳洲驚見雪白「板岩灰蛇」 證實非白化症

    澳洲1條罕見突變的白蛇引發網友轟動，不少人認為牠其實長得很美。（Snake Catcher Victoria Australia 提供）

    澳洲1條罕見突變的白蛇引發網友轟動，不少人認為牠其實長得很美。（Snake Catcher Victoria Australia 提供）

    2020-04-22 20:22:00

    〔即時新聞／綜合報導〕白化症蛇類的特徵是眼睛呈現紅色，但澳洲近期被發現1隻不是白化症的雪白「板岩灰蛇」（Slaty grey snake），這是1種極為罕見的突變，該蛇目前已送往野生動物公園。

    臉書粉絲專頁「澳洲維多利亞捕蛇手」（Snake Catcher Victoria Australia）近期發文指出，在北領地（Northern Territory）有居民救出1條「板岩灰蛇」，牠有別於同類身上的黑褐體色，而是呈現完美無瑕的雪白色，目前已經牠送往澳洲北領地野生動物公園。

    園方確認，這是1條澳大利亞原生「板岩灰蛇」，但是牠的雪白體色卻是相當罕見的突變，從牠的黑色眼睛可以得知，這並非白化症發生的影響，這條蛇將住進野生公園隔離區，確保牠不會受到其他動物危害，未來會開放大眾一睹雪白「板岩灰蛇」的風采。

    許多外國網友首次見到不是白化症的白蛇，紛紛在貼文底下留言提到「快要和背景的白布融為一體了」、「天啊！我好愛這條蛇」、「多麼獨特和令人驚嘆的美麗」、「超級美麗的生物」，但也有網友希望牠可以不要一直在人類的看管之下生活，「盼望早日回歸大自然」。

    「澳洲維多利亞捕蛇手」臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    去去蛇蛇走！印度發現新種「青竹絲」命名「史萊哲林」
    2020-04-22 18:03

    去去蛇蛇走！印度發現新種「青竹絲」命名「史萊哲林」
    神奇！澳洲高速公路驚見三眼蛇 3顆眼球皆具正常視力
    2020-03-24 16:38

    神奇！澳洲高速公路驚見三眼蛇 3顆眼球皆具正常視力
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    偷渡1.5萬公里！澳洲小蟒上飛機 爽抵蘇格蘭
    2019-02-25 23:07

    偷渡1.5萬公里！澳洲小蟒上飛機 爽抵蘇格蘭
    被「世界第二毒蛇」咬一口！ 男護士冷靜靠專業保住一命
    2018-06-13 12:57

    被「世界第二毒蛇」咬一口！ 男護士冷靜靠專業保住一命
    為了救最好的朋友... 澳男護愛犬遭蛇咬死
    2018-01-14 10:37

    為了救最好的朋友... 澳男護愛犬遭蛇咬死
    食物鏈大扭轉 青蛙生吞毒蛇
    2015-06-19 16:56

    食物鏈大扭轉 青蛙生吞毒蛇
    國際今日熱門
    2020-07-28 00:12

    雲南今年12人因毒菇喪命 中國女子誤食後尷尬下場曝光

    2020-07-28 00:05

    中國官媒大外宣踢鐵板！ 英裁定《環球電視》違規

    2020-07-28 00:19

    喜歡就強押走！印尼「綁架新娘」傳統惹議 官方誓言廢除

    2020-07-28 00:26

    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播