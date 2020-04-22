罕見突變！澳洲驚見雪白「板岩灰蛇」 證實非白化症

澳洲1條罕見突變的白蛇引發網友轟動，不少人認為牠其實長得很美。（Snake Catcher Victoria Australia 提供）

2020-04-22 20:22:00

〔即時新聞／綜合報導〕白化症蛇類的特徵是眼睛呈現紅色，但澳洲近期被發現1隻不是白化症的雪白「板岩灰蛇」（Slaty grey snake），這是1種極為罕見的突變，該蛇目前已送往野生動物公園。

臉書粉絲專頁「澳洲維多利亞捕蛇手」（Snake Catcher Victoria Australia）近期發文指出，在北領地（Northern Territory）有居民救出1條「板岩灰蛇」，牠有別於同類身上的黑褐體色，而是呈現完美無瑕的雪白色，目前已經牠送往澳洲北領地野生動物公園。

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園方確認，這是1條澳大利亞原生「板岩灰蛇」，但是牠的雪白體色卻是相當罕見的突變，從牠的黑色眼睛可以得知，這並非白化症發生的影響，這條蛇將住進野生公園隔離區，確保牠不會受到其他動物危害，未來會開放大眾一睹雪白「板岩灰蛇」的風采。

許多外國網友首次見到不是白化症的白蛇，紛紛在貼文底下留言提到「快要和背景的白布融為一體了」、「天啊！我好愛這條蛇」、「多麼獨特和令人驚嘆的美麗」、「超級美麗的生物」，但也有網友希望牠可以不要一直在人類的看管之下生活，「盼望早日回歸大自然」。

「澳洲維多利亞捕蛇手」臉書全文

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