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去去蛇蛇走！印度發現新種「青竹絲」命名「史萊哲林」

近日有科學家在印度發現一種新品種青竹絲，以《哈利波特》霍格華茲魔法與巫術學院的4個創辦者之一史萊哲林命名。（圖擷自《Zoosystematics and Evolution 》）

近日有科學家在印度發現一種新品種青竹絲，以《哈利波特》霍格華茲魔法與巫術學院的4個創辦者之一史萊哲林命名。（圖擷自《Zoosystematics and Evolution 》）

2020-04-22 18:03:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日有科學家在印度發現一種新品種毒蛇青竹絲，命名為「Trimeresurus salazar」，這是取材自小說《哈利波特》中霍格華茲魔法與巫術學院的4位創辦者之一「史萊哲林（Salazar Slytherin）」。

綜合外媒報導，近日在印度喜馬拉雅山脈生物多樣性熱點地區的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）西部發現一種青竹絲 ，由於其雄性頭部及腹部上出現獨特的紅色條紋，認為是青竹絲的新品種，他們在《Zoosystematics and Evolution》雜誌發表該項發現，並以《哈利波特》中的史萊哲林命名，小說中，史萊哲林學院以蛇為象徵，且真的養了一條蛇妖，小說中最重要的反派角色「佛地魔」就是出身自史萊哲林學院。

青竹絲屬（屬名Trimeresurus）又稱竹葉青屬，是蝰蛇科的其中一屬，主要分布在亞洲的印度、東南亞、中國及太平洋上的島嶼，有40多種，屬於破壞血小板凝固功能的出血性毒蛇，其中，赤尾青竹絲名列台灣常見的6種毒蛇之一。

研究人員認為，該地區可能還有許多以前被發現的物種，但也憂慮該地區的生物多樣性正受到包括道路拓寬、農業和水電項目在內的眾多發展活動的威脅。

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