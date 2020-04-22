駭客趁疫情下手？ 世衛等組織傳2.5萬個電郵、密碼外洩

全球多個與武漢肺炎防疫工作有關的機構組織疑遭駭客竊資。示意圖。（路透）

2020-04-22 10:23:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，今日卻傳出包括世界衛生組織（WHO）、美國衛生研究院（NIH）、蓋茲基金會及多個防疫有關組織遭駭客竊取資訊，將近有2.5萬個電子郵件和密碼洩露。

《華盛頓郵報》引述極端、恐怖組織網路監督團體「賽德情報集團」消息，不明人士在網路上PO出近2.5萬個電郵及密碼，聲稱是屬於上述與武漢肺炎防疫有關的組織團體成員所有，最先被公布在英文網站「4chan」。

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賽德情報集團執行總監凱茲（Rita Katz）指出，新納粹主義及白人至上主義者，將其散播在他們的群體中，利用這些資訊，極端右翼分子在散布有關武漢肺炎陰謀論之際，也號召發動騷擾活動，「這是另一樁極端右翼者將武漢肺炎武器化的行動」。

賽德情報集團指出，外洩名單中最大宗的為美國衛生研究院，共有9938筆，美國疾病管制與預防中心（CDC）有6857筆排第二，世界銀行則有5120筆，WHO有2732筆，蓋茲基金會也有數筆電郵密碼被駭。

蓋茲基金會發出聲明，「我們正密切關注我們的資料安全情況，近來沒有基金會資訊外洩的狀況。」其他受害機構及美國聯邦調查局（FBI）對此尚無回應。

澳洲資安專家波特（Robert Potter）則提到，WHO的密碼安全程度之低令他相當震驚，有48個人的把「密碼」（password）設定為密碼的一部分，還有人的密碼竟是使用自己的姓氏，或是「更改我」（changeme）這樣的字句。

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