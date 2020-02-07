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武漢肺炎》防打麻將感染！中國沒收600多張「1鳥」

中國浙江寧波防疫記者會通報，發生1起「1人打麻將致多人感染」的案例，官方緊急沒收民間600多張「1鳥」。（圖取自「梨視頻」）

中國浙江寧波防疫記者會通報，發生1起「1人打麻將致多人感染」的案例，官方緊急沒收民間600多張「1鳥」。（圖取自「梨視頻」）

2020-02-07 21:41:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢疫情嚴峻，官方呼籲民眾避免外出，於是民眾就在家裡打麻將，不過浙江省寧波市近日在疫情記者會指出，當地發生「1人打麻將致多人感染」的案例，官方2日內沒收600多張1索（又稱1鳥、1條、么雞），避免民眾群聚打麻將。

根據中國《中央人民廣播電台》報導，浙江寧波市政府在6日的疫情防控發布會中，特別提到1起因打麻將而群聚感染的案例，1名65歲女性患者，從1月20日起開始咳嗽，21日與家人聚餐，25日、26日與27日與固定牌友在家裡打麻將，31日確診武漢肺炎，與他密切接觸的9人有多人被感染。

九華鄉鄉政府宣傳委員鄭時華說：「農村裡面過年打麻將、打牌是很正常的，然後我們勸有些聽、有些不聽，總有一、兩戶要躲貓貓，你這裡剛勸走，隔一下又聚在一起了，我們每天早上都要開早會，後來就提出要不然收掉幾張牌，暫時沒法打了，想了一下說搞個『捕雀行動』。」

鄭時華說：「23個村昨天是已經收過1遍了，今天就決定再深化，就每家、每戶都去查，昨天是收了462個，今天收了180多個，90%以上（民眾）都是理解的，現場收的時候我們就統一編號，這個是誰家的，哪個村的，麻將機的型號都給標註上了，就不會搞錯，等疫情這個事情過了以後，再統一發還給他們。」

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