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50年了！ 父親遇劫機一去不返 南韓家屬要求平壤放人

黃寅哲站在繫滿和平彩帶的鐵絲網前，要求釋放被北韓綁架的父親。（法新社）

黃寅哲站在繫滿和平彩帶的鐵絲網前，要求釋放被北韓綁架的父親。（法新社）

2019-12-08 21:48:24

〔即時新聞／綜合報導〕1969年遭北韓劫機後失去音訊的黃原（Hwang Won），至今仍未回家。下周三（11日）就是劫機的50周年紀念日，今日（8）數十名的民眾聚集在兩韓分界線附近的非軍事區-臨津閣（Imjingak）抗議，黃原當年僅2歲的兒子黃寅哲（Hwang In-cheol）今年已51歲，也來到現場抗議要求北韓釋放父親。

《法新社》報導，1969年12月11日從首爾金浦機場出發的班機，在起飛十分鐘後遭北韓間諜劫機，最後降落在平壤。機上50名乘客有39位在2個月後被釋放，其中卻不包括黃原。被釋放的乘客表示，黃原拒絕被洗腦、並質疑北韓的思想，隨即被拖走。

從去年開始，北韓最高領導人金正恩在外交上變得活躍，包含與美國總統川普、南韓總統文在寅等人舉行高峰會，但人權議題卻幾乎不被討論。黃寅哲今日在抗議時提到，「除非我們有夠多人站出來，不然世界上的領袖是不會作出任何行動的。」

伴隨著零下氣溫的惡劣天氣，黃寅哲的支持者們仍在當場揮舞著海報，並將寫給黃原「我們耶誕節見！」的訊息折成紙飛機射出。黃寅哲也將希望父親回家的心願寫在彩帶上，綁於邊界的鐵絲圍籬上。

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