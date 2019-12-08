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北韓稱重大試驗提升戰略地位 專家：疑研發固態燃料洲際飛彈

北韓官媒今（8日）宣布，昨下午在西海衛星發射場進行了重大試驗，稱本次試驗有助於提升該國的戰略地位。（美聯社）

北韓官媒今（8日）宣布，昨下午在西海衛星發射場進行了重大試驗，稱本次試驗有助於提升該國的戰略地位。（美聯社）

2019-12-08 11:49:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒今（8日）宣布，昨下午在西海衛星發射場進行了重大試驗，稱本次試驗有助於提升該國的戰略地位，專家懷疑北韓可能成功研發出射程能涵蓋美國本土的固態燃料引擎洲際飛彈。

《韓聯社》今引述北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓國防科學院發言人今發表聲明指出，昨下午於西海衛星發射場進行了非常重要的試驗，這次試驗的成果將改變北韓的戰略地位，未來會發揮重大影響力；該份聲明向朝鮮勞動黨中央委員會報告，意味著金正恩也知悉相關成果。

西海衛星發射場，又叫東倉里發射場，是位於北韓平安北道鐵山郡的火箭發射場，是當局發展洲際彈道飛彈（ICBM）的重要場所，有專家認為北韓可能成功完成ICBM的固態燃料火箭引擎研發。

早在2016年北韓就被發現積極研發測試固體燃料火箭引擎，固態火箭引擎能夠被儲存在導彈體內，較液態燃料引擎的反應和準備時間較短，難以被提前掌握，專家表示：「北韓『火星15』洲際彈道飛彈射程涵蓋美國本土，但其原為使用液態燃料引擎，他們可能研發出固體燃料引擎版的『火星15』洲際彈道飛彈。」

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