死灰復燃！去年承諾廢除 北韓重啟衛星發射基地

外媒指出，北韓西海衛星發射基地又有活動跡象。（法新社）

2019-12-06 09:51:58

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島無核化談判卡關，距離北韓設下的年底大限將至，更頻頻透過官方媒體向美國放話，如今事態可能升級，因為從外媒最新取得的衛星照片來看，北韓似乎在為發射飛彈做準備。

《CNN》報導，美國私人地球成像公司「行星實驗室」使用商業衛星所拍攝的照片顯示，北韓西海衛星發射基地出現活動跡象，且有運送貨櫃至引擎測試檯；明德大學蒙特雷國際研究學院東亞無核計畫負責人路易斯（Jeffrey Lewis）分析，這代表北韓正在重啟測試引擎，雖然引擎測試相較發射飛彈或衛星來說沒有太大的威脅性，但路易斯認為，北韓在西海基地的活動是個重要徵兆，朝發射更具威脅性武器又近了一步。

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西海衛星發射基地被美國認為是研發彈道導彈技術進行測試的場地，美國總統川普去年表示，他在新加坡與北韓領導人金正恩會面時，對方向他承諾會廢除西海基地，川普事後也說，「從照片上來看，北韓已經在拆解他們的重要飛彈設施，我們非常感佩。」

北韓不滿無核談判毫無進展，要求美國放低姿態，「北韓已經盡全力避免在這重要階段走回頭路，剩下的就是美國的選擇，這也會決定美國將收到什麼樣的聖誕節禮物。」

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