中國首辦「世界律師大會」 19國際律師團體發文轟迫害人權

中國將舉辦世界律師大會，國際律師協會等19團體對中國發公開信，呼籲被釋放被監禁維權律師。圖為2019年1月29 日香港的一項呼籲釋放人權律師的活動。（資料照，美聯）

2019-12-08 08:25:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國將於明、後兩天（12月9日至10日）在廣州首次舉辦「世界律師大會」，但是，卻被發現維權律師們遭禁言、禁出席，致在開會前夕，包括香港的中國維權律師關注組、國際律師協會人權部等在內的19個國際團體，公開發文給中國當局，控訴中國人權狀況每況愈下，當局濫捕、任意拘留、強迫數百萬人被失蹤，呼籲中國政府停止強迫失蹤、停止監控已經被釋放的律師、停止騷擾被拘禁或被監禁律師的家人。

綜合媒體報導，這是中國第一次舉辦世界性律師盛會，預計有來自57國約800名政府官員、司法界、律師界代表參加，被認為是709大抓捕事件後，中國想對外界「洗白」的動作，但卻被發現，中國「嚴選」出席律師，只有受到當局指定的司法人員才准參加，一般律師不准參加，廣州律師被嚴格要求，在會議前後，不准發表包括香港問題在內的「不當言論」。

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會議召開前夕，國際律師團體對中國司法部等當局發出公開信，以表達對中國司法及人權表達關切，信中指出，雖然中國今年致力表達其依法治國的決心，但中國國家主席習近平及中國首席大法官周強卻還是繼續強調中國政府不會容許司法獨立，而且認為法庭必須接受中國共產黨的治理。

信中提及2015年中國709大抓捕事件，至今牽涉至少 321 名受害者，其中包括律師、律師事務所職員、人權捍衛者及其家人。多位人權律師被秘密審訊；呼籲中國政府停止強迫失蹤、停止監控已經被釋放的律師、停止騷擾被拘禁或被監禁律師的家人。

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