溫度上升大量缺氧 海洋「死區」持續擴張

脫氧將影響生物多樣性，低氧海域持續增加，迫使物種遷離棲地。金槍魚、馬林魚和鯊魚等將首當受到影響。（美聯社）

2019-12-08 16:16:25

〔即時新聞／綜合報導〕國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）警告，由於氣候變遷和化學物質污染，海洋中的氧氣將大量流失，許多海洋生物無法生存，將對沿海社區和漁業帶來「災難性影響」。

綜合外媒報導，國際自然保護聯盟報告指出，全球範圍已發現約700處低氧水域，而1960年代只有45處。該組織在迄今為止最大的評審研究中警告，「死區」（完全沒有氧氣的區域）的數量更將大幅增加。

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IUCN海洋與極地計畫主任艾普斯（Minna Epps）表示，研究顯示全球海洋的氧氣水平下降了2％，聽起來似乎不多，但微小的變化都將產生巨大的影響。艾普斯補充，脫氧將影響生物多樣性，重要商業物種的生物量以及脆弱的稀有物種。這還將對棲地產生影響。因此，可以看到物種正在遷移。

研究報告發現，氧氣的損失正威脅金槍魚、馬林魚和鯊魚等快速游動魚類，該等物種群對低氧特別敏感，因為它們的大小和能量需求較大。這些物種開始遷徙至含氧較高水面、較淺的海表，使其更容易遭過度捕撈。

海洋吸收了近1/3的溫室氣體排放，但是隨著全球能源需求的持續增長，研究人員擔心世界海洋最終將達到飽和點。按照目前的趨勢，到2100年，全球海洋將失去3-4％的氧氣。大部分損失將發生在海面下1000公尺內，這是海洋生物多樣性最豐富的部分。

瑞典環境與能源部長、副總理洛文（Isabella Lövin）表示，儘管已經知道了海洋中數十個「死區」，預計海洋暖化預計會進一步擴大，海洋將面臨大範圍的脫氧。這份報告提醒各國，現在是時候將海洋脫氧列為的首要解決任務，以恢復海洋健康。

IUCN高級海洋科學顧問拉斐利（Dan Laffoley）表示，海洋的氧氣消耗正在威脅已經受到海洋變暖和酸化影響的海洋生態系統。由於人為排放物的增加，現在海洋的酸性比工業革命前高出26％。

報告還發現，海岸線周圍的污染對氧氣含量具有顯著影響，化肥和農業徑流促進了更多的藻類生長，而藻類又分解了氧氣。

IUCN的代理幹事阿吉拉爾（Grethel Aguilar）表示，這份報告讓氣候變化的破壞規模日益成為海洋的焦點。隨著變暖的海洋失去氧氣，海洋生物的微妙平衡變得混亂。世界各國領導人必須致力於立即和實質性的努力，減少排放溫室氣體和汙染。

IUCN聲明，這些影響最終將影響億萬人。研究人員表示，各國必須通過立法減少逕流，在全球範圍內迅速應對氣候危機以及地方的污染。研究人員警告，暖化引起的脫氧不能輕易逆轉，但是可以通過減少溫室氣體排放來減緩。

研究顯示全球海洋的氧氣水平下降了2%。（圖擷自IUCN官網）

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