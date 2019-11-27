「尼莫」將消失 研究：小丑魚無法適應氣候變化

研究顯示，小丑魚和其棲地將因海水升溫大量消失。（法新社）

2019-11-27 12:55:04

〔即時新聞／綜合報導〕動畫電影《海底總動員》裡的小丑魚「尼莫」因外型可愛而深受大小朋友喜愛，但現在真實生活中的小丑魚，將可能因為環境變遷而消失。根據法國國家科學研究中心（CNRS）伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）的一項最新研究指出，小丑魚和其棲地，將因為無法適應海洋溫度上升而大幅消失。

綜合外媒報導，研究指出，提供小丑魚棲息地的海葵質量對其生存和繁殖種群的能力做出了重大貢獻（平均佔50％）。若多數的海葵保持健康，小丑魚種群將持續存在。但是，如果稱之為家的海葵和珊瑚礁受到氣候暖化的影響，那麼小丑魚將遇到大麻煩。

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聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）去年警告，在溫度升高攝氏1.5度時，地球將損失至少70％的珊瑚礁。在攝氏2度以下，珊瑚及其支撐的重要生態系統將被消滅。

海葵及寄居的小丑魚都依靠珊瑚生存，而珊瑚正受到海洋變暖以及污染和人類入侵等威脅的威脅，因此他們可能需要迅速適應。但研究人員表示要做到這一點非常困難。

國際研究人員團隊在巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）東部的生物多樣性熱點金貝灣（Kimbe Bay）的潟湖中觀察小丑魚超過10年。

CNRS的進化遺傳學家普約爾（Benoit Pujol）表示，「尼莫」每年受到棲地退化的影響越來越大。研究人員期望小丑魚能夠以一定的速度遺傳適應，進而使其能夠在潟湖中生存。但隨著時間的推移，研究人員卻發現，小丑魚的存活能力，取決於研究團隊維持棲息地質量的能力。

普約爾表示，遺傳適應能力最顯著的證明，即是繁殖的成功。研究顯示，小丑魚有一個非常特殊的繁殖週期，這取決於穩定，良性的環境。

WHOI生物學家索羅德（Simon Thorrold）表示，保育工作不能仰賴遺傳適應來保護小丑魚免受氣候變化的影響。索羅德表示，據研究看來「尼莫」無法自救。

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