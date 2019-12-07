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北極冰層薄弱 56隻北極熊聚集俄國村莊覓食

多達56隻北極熊聚集在俄羅斯北部羅開比（Ryrkaipy）村莊附近覓食。（法新社）

多達56隻北極熊聚集在俄羅斯北部羅開比（Ryrkaipy）村莊附近覓食。（法新社）

2019-12-07 12:09:08

〔即時新聞／綜合報導〕北極冰層融化，薄冰使得北極熊無法正常生活，至少56隻北極熊聚集在俄羅斯北端的村落羅開比（Ryrkaipy）。世界野生動物基金會（World Wildlife Fund，WWF）表示主要原因是由於氣候變化導致海冰面積減少。在沒有冰蓋的情況下，動物被迫上岸尋找食物。

綜合外媒報導，世界野生動物基金會的俄羅斯分支機構表示，氣候變化是罪魁禍首，因為異常高的海溫阻止了沿海冰層的形成。有56隻北極熊聚集在俄羅斯東北端楚科奇（Chukotka）羅開比村附近區域。

俄羅斯氣象局表示，該地區的氣溫應從週六（7日）開始下降，沿海冰塊應在11日之前凍結。北極熊經常在北極地區訪問人類居住的地區以尋找食物。但是，由於氣候變化導致北極冰層融化，北極熊不得不花更多的時間尋找食物，因此訪問人類聚落的次數一直在增加。

居民在該地區聚集了海象屍體，以防止熊流浪進入村莊。村內「熊巡邏隊」負責人米年科（Tatyana Minenko）表示，北極熊正吃掉自秋天以來一直留在該村沿岸的海象的屍體。米年科也表示，進入村落內的北極熊都相當消瘦。其中有成年熊，也有年幼熊，性別年齡皆不等。

羅開比人口不到千名，志工和居民在村莊附近加強了「熊巡邏」，包括學校和幼兒園。楚科奇地區政府發表聲明，出於安全考慮，當地社區中心不得不取消包括音樂彩排在內的所有公共活動，兒童正乘公共汽車至學校。

俄羅斯北方生物問題研究所的科學家科赫涅夫（Anatoly Kochnev）表示，五年前，在村莊附近看到一群3到5隻北極熊是不尋常的。據報導，北極熊上一次在羅開比殺死人類的事件是在2011年。

俄羅斯北極生物多樣性專員斯蒂紹夫（Mikhail Stishov）表示，如果冰層足夠厚，至少一些北極熊會離開村莊，回海中尋找海豹。目前，他們將不得不在岸邊尋找食物。

科赫涅夫則表示，儘管科學家試圖控制局勢，但未來3到5年仍難以預測，若是相關情形持續發生，羅開比可能將面臨全村撤離。

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