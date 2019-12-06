氣候暖化 北美候鳥體型愈來愈小隻

科學家根據近四十年飛經美國芝加哥市不幸喪命的北美候鳥，找到氣候暖化的證據。圖中的美國加州索爾頓湖為北美候鳥重要棲地。（美聯社檔案照）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球暖化非騙局，美國科學家四日公開北美洲大批候鳥四十年來體型集體縮小的事實，就是自然界證據！根據動物學「伯格曼法則」，同類恆溫動物之體型會隨生活地區緯度或海拔增高而變大，可推論這些鳥一致變小乃氣溫上升所致，尤其氣候變暖與體型變小的「短期波動」出現驚人「同步」現象，恐怕全球候鳥無一倖免。

氣候變暖與體型變小 「同步」

這份研究四日登上法國國家科學研究中心（ＣＮＲＳ）出版的月刊《生態學通訊》（Ecology Letters）。研究對象是一九七八至二○一六年在美國芝加哥市因意外撞上芝城高樓窗面墜地的七萬多隻候鳥。這些候鳥的品種多達五十二類，以麻雀科、林鶯科、鶇科為主。

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研究人員撿拾屍體，做成標本測量身形並秤重，竟發現其體型逐年穩定縮小，體重平均減二．六％、跗蹠（鳥類腿部以下至趾的部分）長度少二．四％，其中四十九種的變化具有統計顯著性；翼展做為影響鳥類生態和行為的體型關鍵指標，則在四十種候鳥身上出現加大趨勢，增加一．三％，可能是因身形變小但仍得應付長途遷徙的「補償調適」。

這是人類迄今針對動物體型因應氣候漸暖產生變化的最大型標本分析研究，竟發現不同鳥類發生大規模變化的前所未見一致性。研究主筆、密西根大學生物學家韋克斯（Brian Weeks）說，氣候變遷似乎改變了這些物種的尺寸和形態，「當人類以空前速率及規模改變地球，可能就有廣泛持續的生物反應來回應環境變遷。」

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