寒風被逼當街脫光列隊打屁股！ 員工：沒拿到錢只好忍

本月4日在廣西南寧街上發現數名20來歲的男子全身脫到只剩內褲，排成一列罰站。（擷取自微博）

2019-12-07 19:48:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國公司因為員工招聘不力，祭出離譜懲罰！有目擊者指出，本月4日在廣西南寧街上發現數名20來歲的男子全身脫到只剩內褲，排成一列罰站，一旁還有貌似主管的人拿著棍子在訓話。事後，員工證實此事，並坦言覺得受辱，不過因為還沒拿到工資，只好忍耐。

綜合中媒報導，該間涉案公司為南寧黔鑽文化傳媒有限公司。由於預計本月15日在南寧開設一間酒吧，因此正在積極招聘員工。對此，多名員工證實，因為未完成招聘工作，本月4日晚間10點，被要求脫掉衣服只剩內褲，在民族大道上「吹冷風」。根據報導，中國廣西南寧本月4日晚間最低氣溫只有10度。

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有員工受訪時坦言感覺遭到羞辱，「但工資沒到手，只好忍著」。其中一名李姓員工也透露，他並不是以「人事」的名義被招募進公司，但現在所有新進員工，都被要求進行招聘業務，「每月必須招到5個男的，1個女的，男的要170公分以上、會跳舞；女的要160公分以上，負責吧台。且無論男女都要「顏質高」。

員工抱怨，原本說好的工資是保底3000元人民幣（約新台幣1萬3000元），不過沒有完成招聘任務就扣錢，「而且扣得很隨意」。員工表示，少招到一名男性就扣200，少招一名女性，更要扣1000元，一個月下來「就剩1000多塊錢（約新台幣4300元）」。

員工也指出，不僅被罰錢，平常還會被打屁股、罰做伏地挺身，做不動，主管就在後面拿塑膠管打。員工更寄給媒體一段影片，影片中可見主管正拿著白色的塑膠管，朝員工的屁股揮打。

對此，中媒求證該公司負責人，卻得到回應「沒這回事，你在哪裡看到的？」對於媒體指出，已經有相關影片，並質問「為什麼要這樣做？」負責人則愣了一下回應「就這樣子了，我不能說，無法回覆你」。

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