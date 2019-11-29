臉書中國員工比例高 網友驚：難怪怎麼檢舉都不成立

臉書的中國員工不斷增加，甚至旗下中國員工的群組，人數超過6000人，是臉書同類型中最大的群體，且「隨著中國員工人數增加，臉書雇用人才時更需依賴中國」。（美聯社資料照）

2019-11-29 20:07:09

〔即時新聞／綜合報導〕臉書近年來受到假消息、洩漏個資等批評，執行長間創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）日前也痛批，中國軟體抖音（TikTok）為配合中國政府審查，過濾有關香港反送中抗爭的影片。就有報導指出，臉書的中國員工不斷增加，甚至臉書旗下中國員工的群組人數就超過6000人，是臉書同類型中最大的群體，且「隨著中國員工人數增加，臉書雇用人才時更需依賴中國」。

根據《CUP》報導，過去幾個月以來，因為美國國內反對中國的聲浪越來越多，讓臉書的中國員工性緒越趨低落，加上一名在臉書總部的中國員工輕生後，這些中國員工對管理層越來越不滿，雙方關係也一度更加惡化。

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報導指出，臉書裡面的中國員工多半擔任軟體工程師以及數據研究員，這幾年人數也不斷增加，其中臉書旗下中國員工的「Chinese@FB」群組中，預估人數超過6000人，是臉書同類型中最大的群體。還有中國員工透露，由於臉書公司中國人眾多，上班時常常只要說中文，根本不需要說英文。

另有一部分中國員工指出，他們首選到臉書工作的原因，是因為可以獲得「回報」（results-focused），就是臉書會替旗下員工盡快提供美國的永久居留權；而隨著中國員工不斷增加，臉書雇用人才時也就更需要依賴中國。

另外，10年前臉書的中國員工都是美國大學畢業、有留美經驗對美國文化較瞭解，不過近年來的中國員工恰好相反，都是看著中國政府管控的新聞、用著中國的社交軟體，因此「對網路的觀點和言論自由的看法都和美國人差距甚大」。

醫師作家蔡依橙也在臉書轉貼相關報導內容，許多網友見狀驚呼，「難怪怎麼檢舉都是不成立」、「原來是這樣子阿，難怪檢舉老是無效」、「亞洲區的總機房也是設在中國啊~」、「難怪我每次檢舉一些奇怪的五毛小粉紅留言⋯幾乎都是無疾而終」、「中國不能用結果都招中國人，超可悲」。

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