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中國女孩遭霸凌眼睛被塞紙片 校長竟稱霸凌者「無惡意」

受害女孩眼中取出的紙片達十多張，令母親心疼不已。（翻攝自微博）

受害女孩眼中取出的紙片達十多張，令母親心疼不已。（翻攝自微博）

2019-11-12 16:48:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南禹州市發生一起令人髮指的校園霸凌事件；一個多月前，一名小學二年級的女孩受到同校男同學集體霸凌，強行在女孩眼中塞入紙屑。整件事直到女孩母親驚覺女兒眼中冒出紙片，就醫後才曝光。對此，該校校長以男學生「無惡意」、「小孩玩鬧」回應，離譜回應近期曝光，在微博上引起一片罵聲。

綜合中媒報導，當事人就讀禹州市大澗小學二年級，9月28日在校用餐時，遭到2名男同學強行壓制，另1名男同學則往她的眼中塞入從作業本撕下的紙片，事發當下並無師長在場。事發隔日，女童母親李女驚覺女兒竟冒出紙片，便攜女投醫，醫師從女孩眼中取出數十張泛黃小紙片，才讓整件霸凌惡行被揭發。

李女隨後向校方求證，校長承認確有此事，但強調這只是同學嬉鬧，孩子並沒有惡意。不論有惡意與否，傷害已經造成；李女心疼表示，女兒自9月開始治療至今，仍需持續回診，且目前嚴重受損的視力尚未恢復，目前是否還有紙片殘留在體內也仍然未知。

王校長的一番敷衍回應讓輿論在網路上發酵，目前相關搜尋已登上微博熱搜榜，中國網友紛紛為受害女孩及家屬表達譴責，痛批有這樣的校長，難怪會培養出霸凌者這般無法無天的學生。

受害女孩的母親向中國媒體泣訴女兒遭遇。（翻攝自微博）

受害女孩的母親向中國媒體泣訴女兒遭遇。（翻攝自微博）

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