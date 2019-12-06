中國學生全球「最聰明」？OECD普查報告意外惹議

一群努力在讀書的中國高中生。（歐新社）

2019-12-06 20:22:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國學生全球「最聰明」？經濟合作暨發展組織（OECD）對全球約80個國家60萬15歲學生普查後認為，中國學生「最聰明」，卻引發爭議。因為接受普查的中國學生均來自全國最富裕的地區，似乎無法反映農村學生的狀況。對此，中國非政府組織活動人士楊占青也表示，即使中國學生在學生時期成績非常好，但是普遍缺乏獨立思考能力和研究能力，相當致命。

根據《美國之音》（VOA） 報導，經濟合作暨發展組織（OECD）下屬研究項目「國際學生評估計劃」（PISA）中，有一項三年一次的普查，包括「閱讀」、「科學」、「數學」三項核心科目測試，按照四等評級，四等最高。而今年的結果在週二（3日）出爐了，中國學生三項均為四等，「遠超他國」。

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相較之下，美國學生的「閱讀」和「科學」兩項為三等，「數學」為二等；英國學生三項均為三等；新加坡學生2015年普查中曾三項獨占鰲頭，此次則位居第二。對此，彭博新聞社表示，「結果顯示，中國青少年學生全球最聰明」，也援引了經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長的話稱「學校今天的質量，將注入經濟體明天的實力」。

不過，中國非政府組織活動人士楊占青卻認為，這樣的調查結果並不意外，因為中國家庭和學校都很重視分數，將之視作未來唯一的出路，死讀書的後果，就是即使中國學生在學生時期成績非常好，也缺乏獨立思考能力和研究能力，並說所謂「最聰明」，應是指「學習成績」和「知識能力」比較高。

而美國有線電視新聞網（CNN）也認為，中國在普查中的成功，很可能受到質疑，因為參與這項普查的中國學生，均來自北京、上海，江蘇和浙江四地；來自中國最富裕地區的普查結果，並不能代表生活在這個國家其他地區，尤其是農村地區千百萬青少年的狀況。

對此，《富比士》評論也指出，即使美國學生表現並非最佳又如何？今年的高分又被一批包括中國人在內的考試高手創造出來。而且這項普查似乎忽略了一個主要問題：為什麼大家要在乎這個分數？這種普查得分和一個國家經濟、政治或者全球成功的聯繫在哪裡？遺憾的是，在這一點上，普查報告並沒有予以說明。

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