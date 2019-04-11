管稱中生不算外生影響台大排名 網笑：你台獨份子？

2019-04-11 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕針對媒體消息指出，台大校長管中閔在芝城出席台大校友會的晚宴前，指外界對台大排名每況愈下有所批評，但他認為台灣現行法律定義中國學生並不屬於外生，讓他質疑評比標準不公平，此事引發網友議論，有些人留言酸管「中生算國際生？你台獨份子？」、「抓到了，管爺支持兩國」等。

《聯合報》報導，管中閔9日晚間在芝城出席台大校友會的晚宴前，針對外界批評台大排名每況愈下，管回應說台灣現行法律定義，中國學生並不屬於外生，這足以讓台大在國際師生比例上，遠遠落後香港、新加坡，反觀香港大學不管台灣、中國學生都算國際生，新加坡的大學生及老師，7到8成也均為「外國人」，他認為如果要計較排名，「這樣的評比標準，當然不公平」，並指「要提升很容易，我也知道方法，保證明年就可以前進至少50名，但這有意義嗎？」

針對管的發言，許多網友在PTT上議論紛紛，陸續有人留言酸說「這內涵根本兩國論」、「中生算國際生？你台獨份子？」、「五毛哥，快去舉報管爺台獨份子」，也有人嘲諷說「來了，國民黨的中華民國自助餐來啦」、「國軍共軍都是中國軍」等。

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