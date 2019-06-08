中國留學生自殺 疑被美國航空學校霸凌

2019-06-08 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空學院（USAG）被指控因霸凌和種族歧視行為，讓一名中國留學生自殺，有許多同學抗議，學校無視外籍生的語言困難，強迫他們只能說英文，加上不合理的懲罰規定和學習制度，才讓該名學生走向絕路。現在家屬和其他同學希望能為受害學生討回公道。

根據外媒報導，來自中國江蘇省受害學生顏楊21歲，於4月16日清晨被發現自殺於學校宿舍，之後許多同學站出來指控學校，學習制度過度嚴格，包括語言、整潔等，如不遵守會遭到十分羞辱的懲罰，例如不說英語就被罰舉著「我應該說英文」的牌子罰站。而且每天有14小時的課程，包括幫學校員工開門、晚上清理廁所等等。其他中國學生在學校發起抗議，希望學校還給受害者一個公道。

據報導，校方也對學生們的指控做出回應，稱顏楊是深圳航空公司公派來美國培訓，但他成績不符合飛行員標準，多項測驗不及格，本將在去年10月停止培訓，並將他遣返中國，但中國方面不接受，校方只好給顏楊做額外的訓練，但他的表現依然不如預期。

報導指出，學校宣稱對這起悲劇表示遺憾，但飛行員需要天生的才能，也需要嚴格的訓練，他們對每個學生都如此，並不是針對中國留學生。首席執行長也警告，如學生繼續做出不實指控，校方不排除提告毀謗。

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