瑞典隆德大學副校長：我們不依賴中國學生

2019-05-04 16:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近年來，由於中國留學生人數龐大且財力雄厚，被各國大專院校視為重要的學生來源，但學術交流和研究自由受影響的事件時有所聞。

美國之音（VOA）4日報導，瑞典隆德大學（Lund University）副校長澤格（Sylvia Schwaag Serger）對此表示，該校不會盲目地吸引中國學生，避免過度依賴中國學生來源，是他們與中國進行謹慎學術接觸的「秘訣」。

據報導，澤格3日在美國約翰霍普金斯大學華盛頓校區的講談中表示，瑞典的大學與其他西方國家大學不同，中國學生並非其主要外國收入來源，除了因為瑞典公立大學直到2012年前後，才開始對非歐盟、非歐洲經濟區和瑞士以外國家公民收取學費外，瑞典的高等院校其實也有意識地「避免特定國家成為國際學生的主要來源」。

澤格表示，隆德大學是瑞典最國際化的大學，企圖創造全球性的教室，但「我們學校強調多元，接納來自136個國家的學生，目的是確保不讓某一國家的外國學生主導課程或項目」，透過平衡學生來源，讓「中國人無法主控我們的外國學生群體。」

澤格也提到，中國政府資助的「孔子學院」已成為英國等歐洲各國大學的重要資金來源之一，但「我們對中國沒有很強的財政依賴，無論是外國學生或其他任何形式。」2015年1月，瑞典斯德哥爾摩大學關閉孔子學院，成為歐洲第一所關門的孔子學院，反映瑞典在與中國進行學術交流時，已開始採取謹慎心態。

目前，由美國政府資助的美中學術合作計畫，正受到愈發嚴格的審查，甚至被迫中止。澤格對此表示，這種「脫鉤」（decoupling）想法是「非常美國的術語」，但歐洲還未產生如此廣泛的警覺。

她強調，瑞典各界已逐漸意識到與中國合作的風險，包括知識產權和研究（成果）的盜竊，以及來自中國軍事部門的學生在瑞典大學和某些戰略領域工作等。不過，她也直言，瑞典的政府部門和學術單位低估中國私人企業與政府的聯繫，「很多人警覺後，為時已晚」，因此在某些關鍵領域，瑞典必須對中國說「不」，瑞典政府與中國政府的人工智慧合作即為一例。

此外，香港銅鑼灣書店的瑞典籍股東桂民海，因在港出版「敏感書籍」遭中方關押的事件，也使得瑞典學術界愈發關切與中國互動，包括如何考慮人權問題、個人自由、學術審查和獨裁主義。

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