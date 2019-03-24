美媒：中國學生砸重金 走「側門」入美國名校

2019-03-24 16:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕擠入美國學術殿堂窄門是許多優秀學生的夢想，但美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日揭露，美國現今的外國學生族群中，來自中國的學生佔3分之1，但其中有不少並非實力頂尖，而是「財力超群」，花大錢委託專門機構處理應考和入學申請，行為涉嫌舞弊。

美國之音引述內文報導，中國學生涉嫌舞弊的事件時有所聞，上週就有5名加州居民被捕，因為他們幫助40多名中國學生代考英語測驗，以申請學生簽證。這群學生的負責人、23歲的劉彩（譯音），據悉正就讀加州大學洛杉磯分校。加州大學聖塔芭芭拉分校教職員，也曾質疑該校中國學生的英語能力。

據悉，涉及舞弊操作的辛格爾（William Singer）開設一間「關鍵」（The Key）公司，專門輔導學子準備大學。他在波士頓聯邦法院出庭時表示，公司為國際學生打開「側門」，包括與中國境內人士合作，「輔導」中國富家子女快速進入美國名校，藉此賺錢。

曾有中國家長支付9萬美元（約280萬台幣），聘請一名輔導代理協助學生申請美國大學，內容涵蓋快速精進語言，支援甚至代筆入學申請的短文，以及建議學生參與特定課外活動，以提高錄取機率等，並開出可錄取3至5間排名前60名大學的保證。

這類輔導公司目前在中國有數百間，2016年的產值達39億美元（逾1200億台幣）。例如，上海「棒呆國際教育」（Bonday Education）的起標價為20萬人民幣（約93萬台幣），提供程式技能訓練、夏季學校諮詢、修改入學申請的短文等，雖不保證成功，但已有學生順利進入哈佛、普林斯頓、芝加哥大學等名校。

西安「英泰教育」（Yingtai Education）的綜合輔導收費為10萬人民幣（約46萬台幣），提供挑選學校、準備學習計畫、建議課外活動、短文寫作輔導等服務。該公司發言人向《外交政策》透露，他們「有時必須幫助十分懶惰的學生寫作」，因為「以這些學生來說，對他們講課和輔導更浪費時間」。

報導指出，美國大學目前的中國學生有34萬人，約為外國學生總數的3分之1。雖然其中有許多人是憑「真槍實彈」赴美求學，申請輔導也並非代表學生沒能力，但中國學生赴美就讀的商業輔導行為，確實有詐欺之嫌。

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