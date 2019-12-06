誇張！西安學生在古文物「拴馬樁」上曬被子 稱是學校傳統

「拴馬樁」在西安美術學院是一個標誌性的符號，學校就藏有2萬多根。（圖擷取自微博「頭條新聞」）

2019-12-06 16:09:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安美術學院的學生竟在文物「拴馬樁」上曬被子！近來位於中國陝西的西安美術學院很多學生會在天氣晴朗的時候，將自己的被子放到「拴馬樁」上曬太陽，還有學生稱這是學校傳統，引起熱議。不少網友認為是西安的古蹟太多，人們看慣了各種文物，才會有這神奇的一幕。

根據中媒《頭條新聞》 報導，當你走進西安美術學院的大門，繞過高大的蘊玉樓，來到後方的太極湖畔時，就會看見這裡的草坪上站滿了許多雕刻精緻的拴馬樁，蘊含蒼老的氣息，相當吸引人注意，但是仔細一看，竟發現有些拴馬樁上面蓋了五顏六色的被子，讓人相當疑惑。原來是美術學院的學生趁著出太陽的時候，把珍貴的文物當「曬被架」曬被子了。

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對此，受訪學生表示，「能曬到太陽多好」、「聽說這個（拴馬樁）在央美（中央美術學院）都是放在玻璃櫃裡保護著，拿來當觀賞品，在我們學校就是（曬被子）」、「從它出現在這邊就用來曬被子，大家都習慣了」。

網友則認為，「人家這玩意多，想怎麼顯擺就怎麼顯擺」、「現在叫曬被樁」、「不要在西安人民眼裡提文物兩個字」、「在我們西安這栓馬樁的功能可多了，就是這麼任性」、「西安古蹟太多，不要著急批評」，不過也有網友表示反對意見，「該批評的，至少不提倡，而不是拿來調侃」、「學生裝作不懂也就罷了，學校領導是怎麼想的，數量再多，那也是文物好不好，不好好呵護也就罷了，還這樣進行破壞」、「還是搞藝術的！這點常識都沒有！應該全部開除」。

「拴馬樁」是中國北方獨有的傳統民間石刻藝術品，可追溯至唐代，原為古代富裕之家拴系騾馬的雕刻條石，常立在大門的兩側，既有妝點建築、炫耀富有的作用，也有避邪鎮宅的意義，故被稱作「莊戶人家的華表」。它在西安美術學院是一個標誌性的符號，學校就藏有2萬多根。

西安美術學院中，掛滿被子的文物「拴馬樁」。（圖擷取自微博「頭條新聞」）

一名正在曬被子的學生。（圖擷取自微博「頭條新聞」）

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