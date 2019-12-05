麻疹已62死19童病危！ 薩摩亞首都成鬼城、居民掛紅旗求援

太平洋島國薩摩亞爆發嚴重的麻疹疫情，首都街道上一片寂靜，人人掛起紅旗，在家中等待接種疫苗。（美聯社）

2019-12-05 13:48:57

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國薩摩亞（Samoa）爆發嚴重的麻疹疫情，已造成62人死亡，當局為了遏止疫情擴散，下令政府部門週四至週五（5日至6日）關閉2日，全力進行疫苗接種。今日，在首都阿皮亞（Apia）的街道上一片寂靜，居民掛起紅旗，在家中等待接種疫苗。

綜合外媒報導，為遏止麻疹疫情，薩摩亞當局要求大部分公部門及私人機構的員工週四（5日）起待在家中2天，並禁止非必要的車輛上路，讓政府團隊挨家挨戶上門接種疫苗。薩摩亞人在家門外掛起紅旗，藉此表達要接種疫苗的需求。當地媒體形容，首都阿皮亞已變成「鬼城」，只剩鳥兒在屋頂築巢，流浪狗在街上漫步。

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據官方統計，薩摩亞迄今已有逾4200件麻疹病例，造成62人死亡，其中54人是4歲以下的兒童，目前仍有172人病患留在醫院，其中包括19名的病危兒童。

薩摩亞政府在11月15日宣布進入緊急狀態，並開始大規模接種疫苗，總理馬利埃萊額奧伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）表示，從11月20日開始，已經有5萬8千人接種疫苗，佔該國總人口數的4分之1。薩摩亞當局認為，最初病源是來自於紐西蘭的觀光客。

根據世界衛生組織（WHO）統計，在發生麻疹疫情前，薩摩亞嬰兒疫苗接種率不到30％，遠低於斐濟和東加等太平洋鄰國。

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