疫病》遊日注意！成田機場第二航廈員工染麻疹

2019-05-01 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本成田機場一名第二航廈員工日前遭確診罹患麻疹，千葉縣政府已公布該男在4月22至26日之間詳細活動資訊，提醒「當時人在第二航廈的民眾均可能被傳染」，呼籲旅客若出現疑似症狀，要先致電通知醫療機關再就診。

據《朝日新聞》報導，年約20多歲、於機場第二航廈從事客服相關工作的男性員工，23日發燒將近39度，27日起疹子，之後到千葉縣成田市的醫療機關就診，28日被確診出罹患麻疹。

當局已經掌握該男工作時段：22日（一）7點～22點30分；24日（三）14點30分～22點30分；26日（五）6點～18點30分。呼籲上述各時段起的2小時內，曾出現在第二航廈的民眾注意，若疑似有相關症狀，請先致電通知醫療機關再就診。

我國疾管署昨天公布3例國內感染麻疹病例，其中2例與日前公布香港境外移入麻疹引發之國內群聚事件相關；另1例為近期無出國史之北部11個月大女嬰，目前感染源待釐清。

至於近日國際間部分國家麻疹疫情持續流行，菲律賓、泰國及日本疫情上升，其中日本病例分布以大阪府最多；美國疫情持續；韓國近日疫情則下降。

疾管署提醒，民眾應避免帶未滿1歲或未接種麻疹疫苗（MMR）的幼兒至麻疹流行地區。一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

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