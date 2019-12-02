麻疹疫情失控已53死 薩摩亞下令政府關閉2天

太平洋島國薩摩亞麻疹疫情失控，今（2）日又有5名兒童死於麻疹病毒，死亡病例增至53人（美聯社）

2019-12-02 20:36:24

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國薩摩亞麻疹疫情失控，又有5名兒童死於麻疹病毒，死亡病例增至53人，為應對疫情飆升，薩摩亞今（2）日下令政府關閉2天。

《法新社》報導，薩摩亞政府表示，儘管已實施強制性的大規模疫苗接種計畫，但感染率並未出現放緩的跡象，自本月1日以來已新增近200個麻疹病例。但目前疫苗接種計畫主要是針對兒童，總理馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）表示，現在是時候為20萬人口中未滿60歲的所有人接種疫苗了。

請繼續往下閱讀...

為實現這一目標，馬利雷哥表示政府服務和部門將在本週四和週五關閉，以便允許所有公務人員協助進行全國大規模疫苗接種的活動。他表示，只有電力和水利部門的工作人員可以豁免這項命令，同時呼籲全國團結以對抗這波麻疹疫情。

馬利雷哥在全國演說中表示，「在此危機時刻，以及麻疹疫情爆發的殘忍事實，我們要反省，如何才能避免未來重蹈覆轍。」

薩摩亞10月中旬爆發麻疹疫情以來，已確診3728例病例，幾乎佔總人口的2%。嬰兒是最易感染的族群，53名死者中，48名是4歲以下嬰兒。

當局已在11月中旬宣布進入緊急狀態，關閉學校並禁止兒童上教堂等公共聚會，將感染風險減到最低。

薩摩亞疫苗接種率低導致麻疹疫情惡化，馬利雷哥告訴民眾，「接種疫苗是唯一方法」，呼籲民眾不要相信傳統療法或替代療法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法