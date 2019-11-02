最新研究:麻疹恐破壞病患逾7成免疫力

最新研究發現，感染麻疹會破壞人體內原有的免疫記憶。圖為一名菲律賓幼兒上月初接種麻疹疫苗。（歐新社檔案照）

2019-11-02 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕兩支研究團隊十月三十一日表示，感染高度傳染性疾病麻疹的風險，遠比醫生過去認為得還大—感染麻疹會導致病患過去感染其他疾病後所產生的免疫記憶遭到破壞，最多有七十三％的保護性抗體被毀，人體免疫系統有如被重新設定回僅能抵抗若干感染的嬰兒期。

這兩項已分別刊載於「科學」與「科學免疫學」期刊的研究發現，對全球公共衛生有重大影響，由於不相信麻疹疫苗以及麻疹疫苗接種率下降會引發麻疹疫情，倘若會刪除抗體的麻疹大流行，其他危險的傳染病如感冒、白喉與肺結核，也會隨之再起。

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兩組研究人員在荷蘭針對一群未接種麻疹疫苗者進行研究，以了解麻疹病毒對免疫系統的影響；其中一組研究人員在廿六名兒童感染麻疹前與感染麻疹後四十到五十天之際，幫感染者排列抗體基因序列，結果發現，這些孩童的血液中原本對其他疾病所產生的抗體已經消失；至於第二組研究人員則發現，這些孩童的保護性抗體有十一％到七十三％因感染麻疹而遭到破壞，讓這些孩子無法抵擋原可免疫的感染。

其中一份研究的領導者之一、英國維康桑格研究院與劍橋大學博士後研究員佩特洛娃說，研究結果直接顯示人類有免疫健忘症，即免疫系統忘了如何回應以前曾遭遇過的感染；另一份研究的領導人之一、美國霍華休斯醫學院的遺傳學家與研究員艾勒吉則說，研究結果證明，麻疹病毒真的會破壞免疫系統；麻疹比原本所了解的還要有害，意味疫苗更具有價值。

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