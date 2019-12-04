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超暖！4歲女童半夜「推玩具」路上走 3司機1乘客護送她回家

英國艾塞克斯郡（Essex）一名計程車司機，近日凌晨載客時，發現有名4歲的小女孩，一個人推著裝滿玩具的嬰兒車在路上走。（圖擷取自Google地圖）

英國艾塞克斯郡（Essex）一名計程車司機，近日凌晨載客時，發現有名4歲的小女孩，一個人推著裝滿玩具的嬰兒車在路上走。（圖擷取自Google地圖）

2019-12-04 23:44:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡（Essex）一名計程車司機，近日凌晨載客時，發現有名4歲的小女孩，一個人推著裝滿玩具的嬰兒車在路上走，該名熱心的司機不但停車、幫忙報警以及請女乘客幫忙和小女孩對話，還在警察抵達後，一路護送她，直到確認她安全回家後，才將女乘客送往目的地。

綜合外媒報導，52歲的司機布蘇蒂（John Busutti）11月30時凌晨2時30分時，在載客途中，發現一名穿著絨毛睡衣的小女孩，推著一輛裝滿玩具的嬰兒車，獨自在路上走著。

據報導，布蘇蒂停車後，遇上同車隊的另外2名計程車司機，3人和他車上的女乘客決定一同協助該名小女孩，先幫忙報警，並在警方抵達前，先確認小女孩的狀況。

由於布蘇蒂也是名父親，為了避免3個大男人會讓小女孩感到害怕，還特別麻煩女乘客負責與她溝通；經過詢問，一行人得知，女孩的媽媽正在家中睡覺，而她偷偷溜出家門，是準備要前往奶奶家。

布蘇蒂等人將女孩帶到車中等待警方抵達，隨後甚至跟著警方，一路護送女孩回家，直到確認她安全到家後才離開，將女乘客送往目的地。

3名計程車司機所屬的車隊「AC taxi」除了表揚他們的義舉外，也表示，為了感謝當時那名女乘客的協助，只要她與車隊連絡，將為她提供免費乘車服務；同時，該車隊也對所有駕駛進行教育訓練，請他們多加留意苦能身處危險、碰到困難的兒童。

當地警方也證實，此案件並無涉及家庭暴力等不法行為。

3名計程車司機所屬的車隊除了表揚他們的義舉外，也表示，為了感謝當時那名女乘客的協助，只要她與車隊連絡，將為她提供免費乘車服務；同時，該車隊也對所有駕駛進行教育訓練，請他們多加留意苦能身處危險、碰到困難的兒童。AC taxi。（圖擷取自Google地圖）

3名計程車司機所屬的車隊除了表揚他們的義舉外，也表示，為了感謝當時那名女乘客的協助，只要她與車隊連絡，將為她提供免費乘車服務；同時，該車隊也對所有駕駛進行教育訓練，請他們多加留意苦能身處危險、碰到困難的兒童。AC taxi。（圖擷取自Google地圖）

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