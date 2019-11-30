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渡假體驗「與海豚共游」 10歲女孩被咬腳拖下水險溺斃 ！

許多人渡假時都很嚮往體驗「與海豚共游」，但這項活動不但打擾牠們白天的睡眠、影響牠們的健康，更隱藏遭到海豚攻擊的危險。近日，英國有一名10歲的小女孩與家人到墨西哥渡假時，在「與海豚共游」活動中，遭2隻「暴走」的海豚攻擊、險些溺斃。圖為寬吻海豚示意圖，與當事新聞無關。（歐新社）

許多人渡假時都很嚮往體驗「與海豚共游」，但這項活動不但打擾牠們白天的睡眠、影響牠們的健康，更隱藏遭到海豚攻擊的危險。近日，英國有一名10歲的小女孩與家人到墨西哥渡假時，在「與海豚共游」活動中，遭2隻「暴走」的海豚攻擊、險些溺斃。圖為寬吻海豚示意圖，與當事新聞無關。（歐新社）

2019-11-30 22:47:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多人渡假時都很嚮往體驗「與海豚共游」，但這項活動不但打擾牠們白日的睡眠、影響牠們的健康，更隱藏遭到牠們攻擊的危險。近日，英國有一名10歲的小女孩與家人到墨西哥渡假時，在「與海豚共游」活動中，遭2隻「暴走」的海豚攻擊、險些溺斃。

據英國《太陽報》報導，英國10歲的小女孩萊克西（Lexi Yeo）10月和家人前往墨西哥渡假勝地坎昆（Cancún）渡假，沒想到，在體驗「與海豚共游」時，2隻寬吻海豚突然展開攻擊，除了不斷撞擊，還狠咬她的腿部、試圖將她拖下水，且完全無視教練的指令、堅決不鬆口，所幸萊克西當下緊緊抓住身旁的衝浪板，最後才在教練的幫助下成功逃生。

雖然成功逃過一劫，但萊克西的腿部遍布咬痕、挫傷及瘀傷，而她的母親勞拉（Laura-Jane Yeo）回憶事發時表示，「太可怕了！我真的以為我女兒會死。」，並指出，讓她更擔心的是，目前2隻具攻擊性的寬吻海豚仍繼續與遊客共游，難保不會再發生更嚴重的攻擊事件。

對此，「與海豚共游」活動負責人回應，2隻寬吻海豚會出現「異常行為」是源自於近日惡劣的海況讓牠們「陷入焦慮」，但詳細情況尚有待進一步調查。

世界上海豚襲擊人類的案例極為罕見，目前僅有1例寬吻海豚試圖殺死人類的紀錄；據科學研究，寬吻海豚的智力發達、理解力較強，也因性情溫和、很受人類歡迎，常被各大海生館用於海豚秀表演。

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