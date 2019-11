渡假體驗「與海豚共游」 10歲女孩被咬腳拖下水險溺斃 ！

2019-11-30 22:47:01

〔即時新聞/綜合報導〕許多人渡假時都很嚮往體驗「與海豚共游」,但這項活動不但打擾牠們白日的睡眠、影響牠們的健康,更隱藏遭到牠們攻擊的危險。近日,英國有一名10歲的小女孩與家人到墨西哥渡假時,在「與海豚共游」活動中,遭2隻「暴走」的海豚攻擊、險些溺斃。

據英國《太陽報》報導,英國10歲的小女孩萊克西(Lexi Yeo)10月和家人前往墨西哥渡假勝地坎昆(Cancún)渡假,沒想到,在體驗「與海豚共游」時,2隻寬吻海豚突然展開攻擊,除了不斷撞擊,還狠咬她的腿部、試圖將她拖下水,且完全無視教練的指令、堅決不鬆口,所幸萊克西當下緊緊抓住身旁的衝浪板,最後才在教練的幫助下成功逃生。

雖然成功逃過一劫,但萊克西的腿部遍布咬痕、挫傷及瘀傷,而她的母親勞拉(Laura-Jane Yeo)回憶事發時表示,「太可怕了!我真的以為我女兒會死。」,並指出,讓她更擔心的是,目前2隻具攻擊性的寬吻海豚仍繼續與遊客共游,難保不會再發生更嚴重的攻擊事件。

對此,「與海豚共游」活動負責人回應,2隻寬吻海豚會出現「異常行為」是源自於近日惡劣的海況讓牠們「陷入焦慮」,但詳細情況尚有待進一步調查。

世界上海豚襲擊人類的案例極為罕見,目前僅有1例寬吻海豚試圖殺死人類的紀錄;據科學研究,寬吻海豚的智力發達、理解力較強,也因性情溫和、很受人類歡迎,常被各大海生館用於海豚秀表演。

