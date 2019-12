阿根廷學生扮納粹MV戲謔猶太人 離譜作業拿超高分引眾怒

男學生假扮成納粹首領阿道夫.希特勒(Adolf Hitler)。(翻攝阿根廷學生MV畫面)

2019-12-04 10:48:02

〔即時新聞/綜合報導〕2016年新竹市光復中學部分學生在校慶表演發揮「創意」,全班扮成德國納粹軍,釀成國際醜聞,而現在這些學生在阿根廷擁有「創意」夥伴了;日前,阿根廷一群學生把世界名曲改編成「Nazi Girl(納粹女孩)」,更身穿納粹軍服以戲謔打鬧方式拍攝MV。影片曝光後,該校隨即受到各界撻伐,當地時間週六,校方公開發聲明道歉,老師也因此丟了飯碗。

根據《福斯新聞》報導,阿根廷聖胡安私立示範學校(音譯,private Escuela Modelo of San Juan)一群學生為了繳交歷史作業,將世界名曲「Barbie Girl」改編成「Nazi Girl」,歌詞也被重新改編,如「我是納粹女孩,生在納粹世界(I'm a Nazi girl, in the Nazi world )」。

MV裡,一名男學生假扮成納粹首領阿道夫.希特勒(Adolf Hitler),模仿「Barbie Girl」原版MV開頭,邀另一名裝扮成納粹軍人的女同學上車兜風;兩人隨後在MV中針對假扮成猶太人和同性戀的同學做出羞辱動作,如將同學踢進游泳池,讓同學跪地等等,歌詞也針對這兩個族群進行改編,如「你(猶太人)要乖,否則你會死(You must behave, or you are gonna die)」、「來吧猶太人,我們去(集中)營裡(Come on Jews, let's go [to the] camps)」,和「來吧約瑟夫,我們來做肥皂(Come on Joseph, let's make soap)」。

這等戲謔影片在繳交後,老師竟給出9分高分(滿分10分);影片被po上網後,隨即引爆各方撻伐,校方見眾怒難息,在週六對當地猶太籍和其他相關族群正式發表聲明道歉,而該名失格教師也丟了飯碗。

事實上,納粹德國淪陷後,成千上萬的納粹軍官和相關人士逃到了拉丁美洲避難,尤其是阿根廷,因此這起學生脫序行為在當地相當受到重視。

Sanjuaninos hicieron una parodia Nazi y el video provocó polémica e indignación en las redes sociales #SanJuan Más info https://t.co/TxHZQSTHJA pic.twitter.com/ERi1BmW0bN — Canal 13 San Juan TV (@sanjuantv) 2019年11月22日

兩阿根廷學生對於猶太、同性戀族群的戲謔引起眾怒。(翻攝阿根廷學生MV畫面)

