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阿根廷學生扮納粹MV戲謔猶太人 離譜作業拿超高分引眾怒

男學生假扮成納粹首領阿道夫．希特勒（Adolf Hitler）。（翻攝阿根廷學生MV畫面）

男學生假扮成納粹首領阿道夫．希特勒（Adolf Hitler）。（翻攝阿根廷學生MV畫面）

2019-12-04 10:48:02

〔即時新聞／綜合報導〕2016年新竹市光復中學部分學生在校慶表演發揮「創意」，全班扮成德國納粹軍，釀成國際醜聞，而現在這些學生在阿根廷擁有「創意」夥伴了；日前，阿根廷一群學生把世界名曲改編成「Nazi Girl（納粹女孩）」，更身穿納粹軍服以戲謔打鬧方式拍攝MV。影片曝光後，該校隨即受到各界撻伐，當地時間週六，校方公開發聲明道歉，老師也因此丟了飯碗。

根據《福斯新聞》報導，阿根廷聖胡安私立示範學校（音譯，private Escuela Modelo of San Juan）一群學生為了繳交歷史作業，將世界名曲「Barbie Girl」改編成「Nazi Girl」，歌詞也被重新改編，如「我是納粹女孩，生在納粹世界（I'm a Nazi girl, in the Nazi world ）」。

MV裡，一名男學生假扮成納粹首領阿道夫．希特勒（Adolf Hitler），模仿「Barbie Girl」原版MV開頭，邀另一名裝扮成納粹軍人的女同學上車兜風；兩人隨後在MV中針對假扮成猶太人和同性戀的同學做出羞辱動作，如將同學踢進游泳池，讓同學跪地等等，歌詞也針對這兩個族群進行改編，如「你（猶太人）要乖，否則你會死（You must behave, or you are gonna die）」、「來吧猶太人，我們去（集中）營裡（Come on Jews, let's go [to the] camps）」，和「來吧約瑟夫，我們來做肥皂（Come on Joseph, let's make soap）」。

這等戲謔影片在繳交後，老師竟給出9分高分（滿分10分）；影片被po上網後，隨即引爆各方撻伐，校方見眾怒難息，在週六對當地猶太籍和其他相關族群正式發表聲明道歉，而該名失格教師也丟了飯碗。

事實上，納粹德國淪陷後，成千上萬的納粹軍官和相關人士逃到了拉丁美洲避難，尤其是阿根廷，因此這起學生脫序行為在當地相當受到重視。

兩阿根廷學生對於猶太、同性戀族群的戲謔引起眾怒。（翻攝阿根廷學生MV畫面）

兩阿根廷學生對於猶太、同性戀族群的戲謔引起眾怒。（翻攝阿根廷學生MV畫面）

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