最精緻人體解剖圖集 背後竟是納粹大屠殺與惡的距離…

奧地利解剖學家彭科夫（Eduard Pernkopf）（圖中黑衣者）繪製、出版的人體解剖學圖集（Pernkopf Topographic Anatomy of Man），繪圖細緻、精準且詳盡，是外科醫生公認舉世無雙的工具書，圖、文源自數百名被納粹處死的集中營受難者。（圖擷取自推特）

2019-09-08 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕現已絕版、由奧地利解剖學家彭科夫（Eduard Pernkopf）繪製、出版的《人體解剖學圖集（Pernkopf Topographic Anatomy of Man）》，繪圖細緻、精準且詳盡，是外科醫生公認舉世無雙的工具書，卻也備受爭議，因為圖、文源自數百名被納粹處死的集中營受難者。

根據《BBC》報導，《彭科夫圖集》被讚譽為傑出的藝術品、絕無僅有的教科書，然而其邪惡、殘忍的背景，讓醫生、科學家在使用這本圖集時，難以避免產生道義與良知的掙扎。

哈佛大學醫學院的希爾德布朗特博士（Dr. Sabine Hildebrandt）表示，解剖圖集中的臨摹對象包含男、女同性戀者、吉普賽人、猶太人和政治異議人士。而總共800張圖片中的人物，至少一半為政治犯。

《彭科夫圖集》在1937年首刷出版，隨後陸續被翻譯成5種語言，多年來在世界各地發行。前言、引言中不乏「令人驚嘆的繪圖」和「傑出的藝術作品」讚譽之辭，而對於該書的血腥來歷則一概一字不提。直到1990年代初，這些精美、詳盡的解剖圖才被關注是如何繪製、以及臨摹對象是誰。真相大白後，在1994年才停止再版。

猶太教拉比、納粹大屠殺的倖存者，同時也是醫療領域的法學教授波拉克（Joseph Polak）認為，使用這套解剖圖，在道德上是有疑慮，然而此書雖來源於真正的邪惡，仍能用來「行善」。

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