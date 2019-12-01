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強風大雪不斷 美國南達科他飛機失事 釀9死3傷

美國大雪不斷，南達科他州附近一架飛機因惡劣天氣墜毀，釀9死3傷。（法新社）

美國大雪不斷，南達科他州附近一架飛機因惡劣天氣墜毀，釀9死3傷。（法新社）

2019-12-01 11:58:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國南達科他州張伯倫（Chamberlain, South Dakota）附近，一架飛機在惡劣的天氣中墜毀，事件造成機上9人死亡其中更包含兩名兒童。

綜合外媒報導，事件發生於當地時間週六晚間12時，死者包含飛行員和兩名兒童，3名倖存者已被送往蘇瀑（Sioux Falls）當地醫院，情況仍相當危急。美國聯邦航空總署（FAA）聲明表示，一架單引擎客機Pilatus PC-12在距張伯倫市機場西南方約一英里（1.6公里）的起飛後不久墜毀，機上有多達12人。

布魯爾郡（Brule County）檢察官羅索（Theresa Maule Rossow）表示，應讚揚執法人員、急救人員和專業醫療人員在極端天氣條件下營救受害者的英勇行動。目前飛機墜毀的原因尚未確定，羅索則表示，因與墜機時的天氣狀況有關，並提到墜機當時正逢強風與大雪。

聯邦航空總署表示，這架飛機在墜落時正飛往愛達荷州愛達荷瀑布地區。調查人員正趕往事故現場，並已通知國家運輸安全委員會（NTSB）調查。國家氣象局指出，墜機區域處於冬季風暴警告之下，積雪有數英寸。

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