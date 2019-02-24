嚇傻！好好待在家裡 一架飛機從屋頂插進來

2019-02-24 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕好好在家裡待著也有事！美國佛羅里達州溫特黑文（Winter Haven）23日下午1時許，17歲少女娜拉姆露米（Carmele Ngalamulume）在家中臥室消磨假日時光時，突然有一架小型飛機從屋頂直挺挺插進來，幸好機上2人和民宅6人都沒有生命危險。

據《ABC》報導，當時小飛機上載著64歲的機師瓦格納（James Wagner）和實習飛行員希伊（Timothy Sheehy），瓦格納正在教導希伊遇到引擎故障時該怎麼辦，孰料飛機真的失去動力掉了下去。

娜拉姆露米在臥室中被突然插進來的飛機困住，她的兄弟連忙從另一間臥房趕來將她拉了出去，而飛機墜落前民宅車道前還有3名小孩在玩耍，母親則是在浴室洗澡，都沒有什麼大礙。

當地警方召開記者會說明案情時，直說這天根本就是「奇蹟般的日子」，因為機上和民宅內的人都活了下來。目前美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員已接手調查此案，將進一步釐清墜機原因。

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