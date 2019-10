美國輕航機起飛不久就撞民房 已知2人死亡

2019-10-31 08:15:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞特蘭大一架2人駕駛的小飛機,在美東時間30日上午意外撞擊民房,目前已知有2人死亡,事故起因仍待釐清。

綜合外媒報導,該架小飛機的機型為切諾基PA-28(Piper PA-28),該架飛機於30日上午從迪卡爾布-桃樹機場(DeKalb-Peachtree Airport)起飛不久後,就意外撞擊靠近85號州際公路的公寓民房。

當地消防人員指出,目前已知2人死亡,由於事發當時房內沒有人,因此並未傳出有住戶傷亡。由現場畫面可看到,遭撞的民房屋頂及大片磚牆均損毀。

