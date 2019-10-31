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美國輕航機起飛不久就撞民房 已知2人死亡

美國亞特蘭大一架2人駕駛的小飛機，在美東時間30日上午意外撞擊民房，目前已知有2人死亡，事故起因仍待釐清。（美聯社）

美國亞特蘭大一架2人駕駛的小飛機，在美東時間30日上午意外撞擊民房，目前已知有2人死亡，事故起因仍待釐清。（美聯社）

2019-10-31 08:15:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大一架2人駕駛的小飛機，在美東時間30日上午意外撞擊民房，目前已知有2人死亡，事故起因仍待釐清。

綜合外媒報導，該架小飛機的機型為切諾基PA-28（Piper PA-28），該架飛機於30日上午從迪卡爾布-桃樹機場（DeKalb-Peachtree Airport）起飛不久後，就意外撞擊靠近85號州際公路的公寓民房。

當地消防人員指出，目前已知2人死亡，由於事發當時房內沒有人，因此並未傳出有住戶傷亡。由現場畫面可看到，遭撞的民房屋頂及大片磚牆均損毀。

在民房附近的停車場可看到小飛機的部分殘骸。（美聯社）

在民房附近的停車場可看到小飛機的部分殘骸。（美聯社）

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