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美國輕航機起飛不久就撞民房 已知2人死亡
2019-10-31 08:15:46
〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大一架2人駕駛的小飛機，在美東時間30日上午意外撞擊民房，目前已知有2人死亡，事故起因仍待釐清。
綜合外媒報導，該架小飛機的機型為切諾基PA-28（Piper PA-28），該架飛機於30日上午從迪卡爾布-桃樹機場（DeKalb-Peachtree Airport）起飛不久後，就意外撞擊靠近85號州際公路的公寓民房。
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當地消防人員指出，目前已知2人死亡，由於事發當時房內沒有人，因此並未傳出有住戶傷亡。由現場畫面可看到，遭撞的民房屋頂及大片磚牆均損毀。
RIGHT NOW:— Audrey Washington （@AudreyWSBTV） October 30, 2019
Just found pieces of the plane about 500 feet away from the crash site in DeKalb County.
Gathering more information now.@wsbtv pic.twitter.com/XpTj09dobU