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在英國掌摑香港留學生 中國央視記者被判刑

英國法院裁定中國央視記者孔琳琳襲擊罪名成立，判處12個月有條件假釋，並須賠償被害人2115英鎊（約台幣83000元）。（圖擷取自Enoch Lieu Twitter）

英國法院裁定中國央視記者孔琳琳襲擊罪名成立，判處12個月有條件假釋，並須賠償被害人2115英鎊（約台幣83000元）。（圖擷取自Enoch Lieu Twitter）

2019-11-30 09:13:37

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月中國中央電視台駐倫敦記者孔琳琳在英國保守黨的研討會上，失控掌摑1名香港籍留學生，29日英國法院裁定襲擊罪名成立，判處12個月有條件假釋，並須賠償被害人2115英鎊（約台幣83000元），孔琳琳將提起上訴。

《自由亞洲電台》報導，孔琳琳去年鬧場打人後，被警方依普通襲擊罪逮捕，隨後獲得保釋，如今英國伯明翰地方法院宣判，孔琳琳出手打人明顯構成襲擊，而推撞與會代表則被看作是失去專業記者的冷靜後，激烈的情緒反應，不構成犯罪，因此判處12個月有條件假釋，並須賠償被害人2115英鎊（約台幣83000元）。

先前媒體報導，49歲的孔琳琳是央視駐倫敦記者，曾在去年9月的英國保守黨舉辦的「香港自由、法治、自治受損」的座談會大鬧，並抨擊與會人士意圖分裂中國、騙子與漢奸等字眼，並掌摑香港留學生志工Enoch Lieu兩次，最後她被指控普通襲擊罪當場逮捕。

事發之後央視發表聲明，任何鼓吹分裂中國的圖謀和行為都是逆歷史潮流和徒勞的，同時要求英國確實採取措施，保​​障央視記者權益，中國網友則大讚孔是「女中豪傑」、「巾幗英雄」。

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