一代領袖 日本前首相中曾根康弘101歲過世

日本前首相中曾根康弘今天以101歲高齡辭世，圖為他在2017年所拍攝的資料照。（法新社）

2019-11-29 21:58:00

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本戰後任期第五長的前首相中曾根康弘今天以101歲高齡辭世。中曾根以「戰後政治總決算」為口號推動包括國鐵民營化在內的大膽改革，以「日美命運共同體」確定日美同盟關係，他積極推動日中關係的改善與青年的交流，但也曾呼籲中國放棄對台武力統一。中曾根與台灣關係密切，日治時代的1943年曾以海軍軍官的身分派駐高雄，在現今左營的明德新村住了1年3個月。

日本首相安倍晉三今天發表哀悼談話，推祟中曾根是「日本戰後轉捩點的掌舵者」，日本政壇對一代領袖的辭世紛表哀悼，各國媒體也均以快訊導。

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中曾根於1918年出生於群馬縣，東京帝國大學法學系就學期間原本預定畢業後進入內務省工作，但在1941年參加海軍短期現役士官考試成為海軍主計士官，戰後回歸內務省工作，1947年當選日本新憲法實施的首屆眾議員轉戰政壇。

中曾根進入政黨原屬民主黨等反吉田茂陣營，主張自主憲法和日本再軍備，1955年自由黨與民主黨「保守合同」後，成為自民黨的青年主力，1959年首次進入岸信介內閣，後來結成自由黨內派閥「中曾根派」，中曾根在擔任自民黨幹事長及總務會長後成為黨內重要政治領袖，與當時的三木武夫、田中角榮、大平正芳和福田赳夫併稱為「三角大福中」為有力的首相人選。1972年原有意參選自民黨總裁，但臨時作罷轉而支持田中角榮。

中曾根是在1982年11月獲得田中派全力支持奪下首相寶座，1986年帶領自民黨拿下眾參兩院大選勝利，原本屆滿的黨魁任期也延長1年，任期至1987年11月結束，在任期間為1806天為戰後歷任第五長。

中曾根走的是新保守主義「親美自主」路線，內政方面他提出「戰後政治總決算」口號，推動國鐵民營化、電信民營化及專賣公社（菸草）民營化。外交方面則改善與美中韓關係。

當時處於美蘇冷戰一觸即發的時期，美國希望在日本加強軍備，但中曾根前任首相鈴木善幸卻以「日美安保修約不包括軍事合作」惹惱美方，再加上日美出現嚴重的貿易摩擦，日美關係跌入谷底，中曾根上任後提出「日美命運共同體」主張，並於1983年訪美發表了日本為「不沈的航空母艦」談話，不但修復了美日關係，還與時任美國總統雷根（Ronald Wilson Reagan）建立親密的私誼，兩人互稱小名建立了「RON．YASU」關係，美日同盟也在此時得到確立。

中曾根不但發表了被批評有違憲法「專守防衛」精神的「不沈航母」，而且任內修改教育基本法的「自虐史觀」、任內參拜靖國神社多達10次和取消防衛預算1％的上限等均引起中國的批評，但中曾根同時又積極推動與中國關係改善，事實上，1972年田中角榮與中國建交，中曾根即時幕後的推手之一，1989年中國天安門事件發生後，中曾根也在幕後推動日本政府解除對中經濟制裁。

中曾根從1947年到2003年擔任眾議員長達56年，原本還想繼續選下去，但2015年被時任首相的小泉純一郎勸退，自民黨當時在小泉的主導下制定了「73歲退休制」，當時已85歲高齡的中曾根稱此為「政治的恐怖攻擊」。中曾在去年滿百歲，也是日本史上第二位人瑞級前首相，第一位是以102歲高齡去世的東久邇宮稔彥王。

進入政壇之初即主張制定日本自主憲法的中曾根，曾在1956年編了「憲改之歌」，以「首相和戀人都要自己選」主張首相直選，從政壇引退後，中曾根仍未減其對政治的活動力和影響力，積極推動憲改工程，主張在憲法中將自衛隊確立為國軍。1988年成立的防衛省外圍組織「世界和平研究所」，在2011年改為公益財團法人，2018年更名為「中曾根康弘世界和平研究所」，中曾根透過這個智庫推動與台灣交流，並研究對中國的戰略。

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