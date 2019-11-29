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身障女童遭性侵抓不到犯人！8個月內懷孕2次引眾怒

廣東一名有智能障礙的12歲女童遭到性侵，短短8個月內就懷孕了兩次。（情境照）

廣東一名有智能障礙的12歲女童遭到性侵，短短8個月內就懷孕了兩次。（情境照）

2019-11-29 19:42:02

〔即時新聞／綜合報導〕喪心病狂！中國廣東一名有智能障礙的12歲女童遭到性侵，短短8個月內就懷孕了兩次，近日她進行了第二次人工流產手術，讓家屬既心痛又憤怒。

綜合中媒報導，這名有智能障礙的12歲女童出生在一個貧困家庭，她和爸爸、媽媽、哥哥一家四口均為身障人士，全家靠政府居民最低生活保障為生，今年3月的時候，就讀六年級的女童被發現遭到5、6人性侵並且懷孕，雖然警方獲報後介入調查，並帶走6名嫌犯，其中一名82歲的老人坦承犯案，不過這些人與胚胎的DNA比對都不符合。

更誇張的是，女童在7個月後再度被性侵導致懷孕，據其敘述，這次侵犯她的是一個瘦高男子，把她帶到離家約一公里的草叢裡犯案。據了解，女童此事後變得不太愛說話，且食慾不振，明顯身心都受到重創。目前當地的婦幼團體已經介入，對女童展開心理輔導，家屬亦希望有關單位能資助女童到特殊學校就讀至18歲，幫助女童慢慢走出陰霾。目前警方仍在調查此事件，希望能找到犯人，該案件也引發民眾的憤怒。

對此，網友紛紛回覆，「一個村裡就這麼幾個男人，3月一直查到現在，大半年查不出來，還能二次作案，不知警方是怎麼混的」、「希望性侵小女孩的人活不過明天」、「真的不配為人！女孩已經夠苦了，還讓她遭受如此痛苦」、「DNA不符只能說明這個老頭不是胎兒爸爸，不能說明他沒有性侵行為」、「喪心病狂！要一直查下去！給受害者和公眾一個交代」。

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