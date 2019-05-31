韓國女童性侵犯將出獄引眾怒 妻子：他是個有禮貌的人

2019-05-31 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓國2008年發生駭人聽聞的女童性侵案，當時57歲的嫌犯趙斗淳（조두순，音譯）狠心蹂躪年僅8歲的小女孩，導致她生殖系統嚴重受損。趙斗淳被關押多年後如今即將出獄，引發南韓民眾恐慌，要求不要將強姦犯放出來，趙男妻子更被踢爆在丈夫受審期間，竟聲稱老公是個有禮貌的人。

據《韓國先驅報》報導，趙斗淳當年誘拐女童到京畿道安山一間教堂的廁所內，將她掐到失去意識再肆意強姦，被捕後遭判12年有期徒刑，預估於2020年12月13日出獄。

京畿大學犯罪心理學教授表示，趙斗淳很有可能在出獄後回到妻子的家中居住，而趙妻住處離受害者家只有大約3分鐘距離，因此外界擔心趙男會和受害者住在同一個社區不是沒有道理的。

南韓電視台《MBC》播出的《真實探索隊》節目也踢爆，趙斗淳當年訴訟期間，趙妻為其寫的訴狀裡聲稱丈夫在家裡是個好人，20年來都會煮飯、打掃家裡甚至做所有家事，「他從來沒有發怒過，大家都說他是個有禮貌的人。」不過趙妻也說，老公只有在喝醉時會引起麻煩。

受害者的父親痛苦地說，全家人都對趙斗淳可能住在他們家附近感到震驚，「我不知道如何用文字表達我們的感受，我們應該搬家嗎？受害者為什麼要打包逃跑？現在是以人權的名義保護罪犯，而受害者卻要躲藏起來嗎？」

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