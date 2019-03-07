涉包庇性侵兒童的神父 法國樞機主教遭判刑

2019-03-07 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴爾巴蘭（Cardinal Philippe Barbarin）樞機主教因包庇性侵男童的神父，今（7）日遭法院判有罪，處緩刑6個月，由於巴爾巴蘭是法國層級最高的傳教士，此案備受關注。

綜合外媒報導，巴爾巴蘭被控包庇1名神父，該神父在2014年至2015年間性侵未成年男童，再加上1980至1990年間，也發生未通報管轄神父性侵兒童之情事。

巴爾巴蘭包庇案於3年前爆發，審判期間，巴爾巴蘭樞機否認指控，稱「不認為自己有罪」，他說自己從未試圖隱瞞真相，遑論掩蓋事實。判決出爐後，巴爾巴蘭雖不必入監服刑，他的律師盧西安尼（Jean-Felix Luciani）仍表明會再上訴。

不過，層出不窮的性侵及戀童醜聞已大大衝擊全球的天主教會，例如2周前，澳洲最資深的紅衣主教（又稱樞機主教）佩爾（George Pell）上個月26日因多項性侵罪而遭澳洲法院起訴，恐免臨至少數十年的有期徒刑。天主教教宗方濟各（Pope Francis）還在上個月的21至24日召開全球主教會議，討論如何處理教會頻頻爆出的性侵兒童醜聞。

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