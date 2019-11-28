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川普簽署香港人權法案 中聯辦怒嗆：將採取反制措施

香港中聯辦主任王志民。（美聯社資料照）

香港中聯辦主任王志民。（美聯社資料照）

2019-11-28 11:24:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天簽署備受矚目的《香港人權與民主法案》，被視為支持香港反政府示威者。對此，香港中聯辦表示極大憤慨和最強烈譴責，並指美國政府是在與中國14億中國人民、香港700多萬市民作對。

香港中聯辦聲明指出，美方不顧中方的嚴正交涉和強烈反對，悍然對該法案簽署成法，這是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，其實質就是要搞亂香港，妄圖以香港事務牽制中國發展，中方對美國一系列霸道行徑表示極大憤慨和最強烈譴責。

聲明強調，美國這些政治遊戲操縱者們的如意算盤，就是為「叛國禍港四人幫」及反中亂港「極端勢力」和「暴力分子」撐腰打氣，為暴力行為火上澆油，圖謀毀掉香港，其用心險惡歹毒，昭然若揭。中方要正告美方以及唯美國馬首是瞻的香港少數反對派政客，不要低估他們維護香港繁榮穩定的堅強決心，不要低估中方維護「一國兩制」的堅定意志，不要低估他們維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。

聲明表示，美國當局這一系列惡劣行徑，不僅是和700多萬香港市民作對，和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對，中方將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中國人有能力辦好香港的事情。將繼續堅決貫徹『一國兩制』方針，堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，任何企圖破壞香港繁榮穩定、阻礙中國發展的把戲都絕不可能得逞！」

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