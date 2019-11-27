香港人反抗》要求升級港警裝備 何君堯：我們警隊比外國「善良」

香港建制派議員何君堯今（27）日表示，港警現今所使用的武力只非常「基本」，並稱比起外國「非常善良」，呼籲政府升級警隊裝備。（彭博）

2019-11-27 23:27:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派議員何君堯今（27）日在立法會發言，指香港警察現今所使用的武力只是「基本」、「低程度」武力，並稱港警比起外國「是非常善良的警隊」，呼籲警方升級裝備。

據《立場新聞》報導，香港立法會今（27）日召開大會，保安局局長李家超接受民主黨議員質詢時，承認現階段並未有員警因濫權、濫暴之嫌疑被停職調查。

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然而，建制派議員何君堯發言時，稱港警過去幾個月所使用的武力「非常基本且低程度」，形容相較於外國港警是「很善良的警隊」。

何君堯表示，不應讓公眾以為警方縱容暴力，須改善警方防禦裝備配置。何君堯並就美國近期通過法案限制對港出口催淚彈等裝備，詢問保安局將如何確保港警有足夠的裝備更新、升級警方防禦策略。

對此，保安局局長李家超回應，警方有責任向員警提供充足的保護性裝備，進行採購時會參考各國做法並收集前線人員的意見，確保裝備符合實際執勤需求。

據悉，何君堯為香港激進建制（親中）派無黨籍政治人物，與香港中聯辦關係密切；何君堯為現任香港立法會議員、屯門區區議員，在近日香港區選中以2626票（得票率40%），敗給民主黨盧俊宇的3839票（得票率59%）。

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