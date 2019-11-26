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算帳？香港特區政府2週3度撤回3大學工程撥款

香港多間大學近期在抗爭事件中與香港警方頗有對立之勢，香港當局近日接連撤回多項對大學的撥款。圖為香港理工大學。（美聯社）

香港多間大學近期在抗爭事件中與香港警方頗有對立之勢，香港當局近日接連撤回多項對大學的撥款。圖為香港理工大學。（美聯社）

2019-11-26 22:37:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港多間大學近期在抗爭事件中與香港警方頗有對立之勢。香港財經事務及庫務局今日（26日）發函香港立法會財委會表示，暫時撤回香港中文大學及香港大學2項醫療教學設施工程項目，共2.5億港幣（約新台幣9.75億元）的撥款，並稱撤回撥款是因「有議員」對2項目表示「關切」。

根據香港《明報》報導，財經事務及庫務局在去函終表示，會「爭取盡快在本立法年度內」再提交有關撥款建議給財委會考慮。

公民黨立法會議員陳淑莊質疑，撤回撥款的事件顯示，「已經有人打算懲罰大學和大學生」，並批評此舉將影響醫學生畢業，最終的後果仍要香港市民承擔。

報導指出，這是香港政府2週內第3次撤回大學工程項目的撥款。本月15日，立法會財委會審議香港理工大學為康復治療科學、視光學院學生提供設施，共14.18億元（約新台幣55.3億元）的撥款項目時，在當天突然以「需要更多時間解說」為由臨時撤回。本月19日，政府又發函給立法會工務小組，撤回原本擴建理大圖書館的3.4億元（約新台幣13.2億元）撥款，稱因近日理大的事件而需檢視工程時間表。

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