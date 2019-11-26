為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港警圍理大不退 校內環境惡劣見大量蛆蟲 民疾呼放人

2019-11-26 12:01:48
昨晚間大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（美聯社）

昨晚間大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭港警包圍逾一週，雖然許多示威者已陸續撤離，但據傳校內仍有數十名示威者留守，且校園內的衛生環境及空氣狀況都非常差，學生飯堂內更可看到有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近。雖然大批民眾到場聲援並疾呼要警方解封放人，但警方稱將派人進行遊說工作，並稱會以醫療優先，不會第一時間作出拘捕。理大副校長衛炳江今上午也帶人到校，將分6隊在全校進行搜索。

香港理工大學遭港警包圍逾一週，校內仍有數十名示威者留守，且校園內的衛生環境及空氣狀況都非常差，學生飯堂內更可看到有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近。（圖翻攝自立場新聞臉書）

香港理工大學遭港警包圍逾一週，校內仍有數十名示威者留守，且校園內的衛生環境及空氣狀況都非常差，學生飯堂內更可看到有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近。（圖翻攝自立場新聞臉書）

港警封鎖理工大學邁入第10天，昨日區議會選舉順利落幕後，60多名當選議員也立刻到理工大學關心，希望圍封理大的警力能夠撤走，包圍理大的抗爭者高喊警方撤出理大，但未獲警員回應。昨晚間在理大外，也有大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。

昨晚間大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（路透）

昨晚間大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（路透）

理大校方昨日則是數度發表聲明，內容指已嚴正要求警方，在登記校園內留守者的身分證後，讓留守人士和平離開校園，也讓校園早日解封。警方則稱會派員進行遊說，並稱會以醫療優先，不會第一時間作出拘捕。不過針對若有人堅持留守校園，警方則稱會視留守者當下的態度和情況決定處理方式。

港警圍封理大不退，外界擔憂還受困在校內的留守人士。（法新社）

港警圍封理大不退，外界擔憂還受困在校內的留守人士。（法新社）

昨晚間鄺俊宇、范國威等5名議員在與警方交涉後，也曾進入理大校園與留守者交談，隨後鄺俊宇也透過臉書轉述留守者的說法，內容中提及，理大校內情況平靜，被困市民情況暫時安好，不過他們希望外界給他們多一點時間，以免11/18的事件重演，見到再多任何一位手足受傷或被捕。稍晚留守者也再度強調，希望警方退場，並由校方盡快接管校園。

包含黃國桐（圖左）、葉建源（圖中）、范國威（圖右）等立法會議員都到理大校內與示威者會面，並向媒體轉述留守者的說法及狀況。（美聯社）

包含黃國桐（圖左）、葉建源（圖中）、范國威（圖右）等立法會議員都到理大校內與示威者會面，並向媒體轉述留守者的說法及狀況。（美聯社）

昨晚間大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（法新社）

昨晚間大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（法新社）

雖然留守者稱校內情況很好，但港媒報導指出，校內衛生狀況惡劣，在學生飯堂內有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近，飯堂也傳出異味，凌晨時分也曾有留守人士在飯堂尋找食物。在校園內隨處可見雜物及垃圾，包含吃完的食物包裝，以及衣物等，地上也有大量樹葉，並有部分地方有漏水情形。

近60名民主派當選人25日下午到香港理工大學附近聚集，聲援理大內的被困人士，要求港府下令警方撤離現場。（路透）

近60名民主派當選人25日下午到香港理工大學附近聚集，聲援理大內的被困人士，要求港府下令警方撤離現場。（路透）

理大校方也指出，校內滿佈被破壞後的雜物、汽油彈和危險品等，對人身安全有極大威脅，空氣質素也很差，嚴重影響目前還留在校內人士的身體健康。校方也估計，校內還有數十人留守。

民陣召集人岑子杰（著紅衣）昨日表示，目前包圍理大不是執法是酷刑。（路透）

民陣召集人岑子杰（著紅衣）昨日表示，目前包圍理大不是執法是酷刑。（路透）

面對此一人道危機，香港網友也紛紛表示，希望能盡快放學生走，也有人建議，應該讓市民一起進入校園協助清理，讓校內人都各自回家，結束這場紛爭。還有人則是擔心，若再不解除封鎖，恐會造成社區問題，擔心若爆發傳染病，會一發不可收拾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港人反抗》救人！理大內仍有近百人 學生會批校方冷漠
2019-11-20 20:10

香港人反抗》救人！理大內仍有近百人 學生會批校方冷漠
港警包圍理大誤抓日本大學生 迅速放人了事
2019-11-20 10:28

港警包圍理大誤抓日本大學生 迅速放人了事
健康走 愛長久

健康走 愛長久
高度關切香港衝突加劇 龐皮歐：林鄭應展開獨立調查
2019-11-19 08:25

高度關切香港衝突加劇 龐皮歐：林鄭應展開獨立調查
香港人反抗》理大遭警圍困！學生發求救片：拜託救我們
2019-11-18 19:30

香港人反抗》理大遭警圍困！學生發求救片：拜託救我們
信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛
傳港警攻入理大醫療避難處 現場留手寫信、大量血跡
2019-11-18 08:16

傳港警攻入理大醫療避難處 現場留手寫信、大量血跡
香港人反抗》水砲重擊頭部 記者腦出血、後腦骨折
2019-11-17 22:00

香港人反抗》水砲重擊頭部 記者腦出血、後腦骨折

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播