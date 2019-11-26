港警圍理大不退 校內環境惡劣見大量蛆蟲 民疾呼放人

2019-11-26 12:01:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭港警包圍逾一週，雖然許多示威者已陸續撤離，但據傳校內仍有數十名示威者留守，且校園內的衛生環境及空氣狀況都非常差，學生飯堂內更可看到有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近。雖然大批民眾到場聲援並疾呼要警方解封放人，但警方稱將派人進行遊說工作，並稱會以醫療優先，不會第一時間作出拘捕。理大副校長衛炳江今上午也帶人到校，將分6隊在全校進行搜索。

港警封鎖理工大學邁入第10天，昨日區議會選舉順利落幕後，60多名當選議員也立刻到理工大學關心，希望圍封理大的警力能夠撤走，包圍理大的抗爭者高喊警方撤出理大，但未獲警員回應。昨晚間在理大外，也有大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。

理大校方昨日則是數度發表聲明，內容指已嚴正要求警方，在登記校園內留守者的身分證後，讓留守人士和平離開校園，也讓校園早日解封。警方則稱會派員進行遊說，並稱會以醫療優先，不會第一時間作出拘捕。不過針對若有人堅持留守校園，警方則稱會視留守者當下的態度和情況決定處理方式。

昨晚間鄺俊宇、范國威等5名議員在與警方交涉後，也曾進入理大校園與留守者交談，隨後鄺俊宇也透過臉書轉述留守者的說法，內容中提及，理大校內情況平靜，被困市民情況暫時安好，不過他們希望外界給他們多一點時間，以免11/18的事件重演，見到再多任何一位手足受傷或被捕。稍晚留守者也再度強調，希望警方退場，並由校方盡快接管校園。

雖然留守者稱校內情況很好，但港媒報導指出，校內衛生狀況惡劣，在學生飯堂內有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近，飯堂也傳出異味，凌晨時分也曾有留守人士在飯堂尋找食物。在校園內隨處可見雜物及垃圾，包含吃完的食物包裝，以及衣物等，地上也有大量樹葉，並有部分地方有漏水情形。

理大校方也指出，校內滿佈被破壞後的雜物、汽油彈和危險品等，對人身安全有極大威脅，空氣質素也很差，嚴重影響目前還留在校內人士的身體健康。校方也估計，校內還有數十人留守。

面對此一人道危機，香港網友也紛紛表示，希望能盡快放學生走，也有人建議，應該讓市民一起進入校園協助清理，讓校內人都各自回家，結束這場紛爭。還有人則是擔心，若再不解除封鎖，恐會造成社區問題，擔心若爆發傳染病，會一發不可收拾。

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