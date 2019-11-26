被港警拘留、暴力對待 人權組織英國成員：署內聽到慘叫聲

一名人權組織成員接受《泰晤士報》訪問表示，自己被港警拘留期間，遭受語言及肢體暴力，還聽到近5分鐘的慘叫。（歐新社）

2019-11-26 17:00:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察又遭踢爆濫用暴力事件，一名人權組織的英國籍成員向英國《泰晤士報》表示，自己與另一名女同事18日在香港理工大學附近工作時被逮捕，在拘留期間遭警員語言及肢體暴力，並聽見有人在警署內慘叫，長達5分鐘，對港警濫權的問題感到十分憂心。

根據《泰晤士報》報導，訪問國際人權監察組織「Rights Exposure」的創辦人哥登（Robert Godden），他向記者表示，自己在理大遭警方逮捕，在15小時的拘留期間，飲食和睡眠受到限制，親身經歷港警濫暴的情況。

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哥登表示，他與一名香港女同事18日早上在理大附近工作，當時身穿反光背心，也攜帶證件，能證明是合法的工作人員，但仍遭到警員懷疑「參與暴動」，將2人攔查逮捕，向警員解釋也無效。之後2人被帶到何文田警署，與40到50人拘留在一處，所有人都被要求坐在椅子上面向警員，且不准交談，飲食由警員提供，他只獲得一根香蕉果腹。

哥登指控，在拘留期間，警員以廣東話多次發表侮辱種族和性別的言論，還有警員故意在被逮捕者面前進食，甚至聽到一間拉上窗簾的房間傳來慘叫聲，持續長達5分鐘，他認為是有警員押著示威者撞金屬百葉窗簾，「如此暴力、掙扎的聲音，引起我極大關注」。

報導指出，自6月反送中示威開始以來，香港有超過5800人被捕，逾900人遭起訴，單是近日在理大一帶，被逮捕及撤離者就高達1100人，其中包含學生、醫護員、記者，以及示威者的母親等，哥登批評，港警逮人的標準「相當武斷且遭濫用」。

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