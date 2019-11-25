香港人反抗》回收抗爭破傘製琴 感受主人的痛

2019-11-26 00:10:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續至今近6個月，香港理工大學畢業的產品設計師張瑋晉，秉持環保意識的原則及聲援抗爭的意志，到街上回收了36把廢棄破損的雨傘再製成拇指琴（kalimba），並將販售所得捐給社運團體，讓抗爭之聲繼續傳唱。

據《路透》報導，香港理工大學設計系畢業的張瑋晉，原本即為推廣環保意識的產品設計師。香港6月「反送中」運動展開後，他趕在政府清理街道前，回收了36把破損的雨傘，並將它們再製成拇指琴。

張瑋晉表示，雖然面對運動的情勢時常感受到無力感，認為必須付出更多，但他認為，除了參與運動之外，他能夠發揮自己的專才回收再製，紀錄香港人抗爭的故事，也是一個很好的方法。

張瑋晉強調，在製作過程中他似乎能夠感受到雨傘和撐傘者所遭受的暴力，希望藉此能夠將香港人的抗爭消息傳達給世界上更多不知情的人。

目前這些姆指琴已賣出超過美金1萬元（台幣約30萬元），張瑋晉也將這筆資金全數捐予社運團體、抗爭基金，並開班教授如何將廢棄雨傘製成樂器。

據悉，自2014年佔中以降，「雨傘」已然成為香港抗爭最具象徵性的標誌與代表，香港抗爭者無不撐起雨傘，形成「傘牆」，抵擋警方催淚彈、橡膠彈、布袋彈、胡椒噴霧、鎮暴水炮等的鎮壓攻勢。現在，張瑋晉目標製作出能夠彈奏出整首〈願榮光歸香港〉的拇指琴，讓抗爭之聲繼續傳唱下去。

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