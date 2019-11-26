禁蒙面法被判違憲 港府上訴：暴力者私隱毋須保障

香港高等法院18日裁定「禁蒙面法」違憲，25日時港府向高等法院遞交文件冊，內容要求推翻違憲的決定，並稱政府在暴力亂局中有合理必要去應用「禁蒙面法」保障公民。（法新社）

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〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院18日裁定「禁蒙面法」違憲，事後港府表明將上訴，25日時港府向高等法院遞交文件冊，內容要求推翻違憲的決定，並稱政府在暴力亂局中有合理必要去應用「禁蒙面法」保障公民，還指實施暴力行為人士的私隱權毋須被保障。

多名民主派立法會議員先前向高院申請司法覆核，要求法庭頒令裁定緊急法及禁蒙面法無效及違憲，香港高等法院日前裁定「禁蒙面法」違憲，裁決認為《緊急法》跟《禁蒙面法》當中有部分條文違憲，牴觸「基本法」下的憲制架構。港府上週要求法院宣告有關法例仍然有效，或暫緩裁決，法官最終僅答應暫緩頒布禁蒙面法無效7天，將待港府提出上訴，再由高院上訴庭決定是否繼續暫緩。

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據《香港電台》報導，針對高等法院日前裁定「禁蒙面法」違憲，港府25日向高等法院遞交文件冊，要求推翻原訟庭裁定《禁蒙面法》違憲的决定，並希望獲得上訴許可。文件中稱，政府在暴力亂局中有合理必要去應用《禁蒙面法》保障公民，而且《禁蒙面法》所限制的權利及自由屬有限度，不會限制參與合法集會的市民權利。

文件也提及，決定現時局勢是否符合「危害公安」的定義仍有很大斟酌餘地，希望上訴庭接受《禁蒙面法》在「 危害公安」局勢有增無減的情況屬必要，並指暴力示威增加前線警員的工作壓力，以及人手緊張，到處破壞及實施暴力行為人士的私隱權亦毋須被保障。

圖為本月5日示威群眾配戴「V怪客」上街抗議《禁蒙面法》。（路透）

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