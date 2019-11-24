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沒看證件就發選票、長者優先投？ 香港區議會投票湧大量投訴

香港媒體報導指出，投票過程中出現包括沒有出示身分證就獲發選票、選票被預先蓋印章等情事。（法新社）

香港媒體報導指出，投票過程中出現包括沒有出示身分證就獲發選票、選票被預先蓋印章等情事。（法新社）

2019-11-24 22:45:08

〔即時新聞／綜合報導〕受到香港半年來社會抗爭影響，今日進行的區議會投票格外受到關注。香港選舉管理委員會主席馮驊下午5點半時表示，截至今午3點，選管會共接獲3638件投訴，主要是與投票安排有關。香港媒體報導則指出，投票過程中出現包括，沒有出示身分證就獲發選票、選票被預先蓋印章等情事。

根據香港媒體《立場新聞 》報導，有屯門景峰區選民表示，其父親今早到投票所投票時，在沒有正式出示身分證的情況下竟獲發選票，在投訴時發現，票務人員並沒有將選舉名冊上父親的名字刪去。

而在九龍灣一選區則傳出，有選民拿到選票後卻發現，選票上一號候選人位置，被蓋上了三個印章。在小西灣區，則有選民表示，自己親眼見到一名操普通話男子，帶長者進入投票區，並將印章放在建制派候選人的位置，指示長者蓋印。

報導指，有人在深水埗派發衛生紙、食物等，而旁邊出現了民建聯的廣告文宣。另外，有人開著旅遊巴士載市民到投票所，而被接送的長者稱，收到呼籲要投票給工聯會候選人。還有大量的市民表示，有多區投票所人員安排長者優先投票，質疑有關做法對其他年齡層選民不公。

選舉管理委員會主席馮驊表示，有特別需要照顧的人士可先入內等候，按其排隊次序領取選票，重申不會存在任何優先安排。另外，2015年總投票人數約146萬人，花約6.5小時點票，基於此次投票率高漲，估計點票時間會較上屆投票長。

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