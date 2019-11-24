膠著！香港選舉投票率破6成 近半席次差距小於5％

香港區議會選舉投票率今（24）日創下歷史新高，但ASI大數據公司分析，建制、泛民2派尚未有人取得絕對優勢，雙方仍在拉鋸中。圖為排隊投票的香港民眾。（美聯社）

2019-11-24 19:56:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港第6屆區議會選舉今（24）日登場，投票時間尚未結束即已創下歷史新高！截至下午6時30分，雖已有近250萬選民投票、投票率超過60%，然而香港ASI大數據公司分析估算，建制、泛民2派尚未有人取得絕對優勢，雙方仍在拉鋸。

據《立場新聞》投書 ，香港第6屆區議會選舉今（24）日舉行，投票時間至晚間10時30分止，然而截至下午6時30分，已有近250萬選民投票、投票率突破60%，創下香港區議會選舉的歷史紀錄。

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香港ASI大數據公司昨（23）日以自研系統分析，即已估算本次總投票率將會刷新香港選舉史的紀錄，達到60%以上的高水準，現在已然成真。此外，選情系統以18區各候選人的人氣指數（Popularity Index），來計算出建制、泛民及其他陣營的勝選機會，然而截至下午5時30分止，建制、泛民雙方並未有人取得絕對優勢，選情仍顯膠著。

數據顯示，452席次中有180席，即4成選情仍在拉鋸，領先2名候選人差距小於5%，並未有人取得絕對優勢；但該公司也指出，建制和泛民派皆有望取得200席以上席次，且雙方差距較小，建制派的「鐵票」優勢，必須在投票率超過70%後才會減弱。

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