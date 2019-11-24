破紀錄！香港區議會投票踴躍 勝者可影響「特首」選舉

香港2019區議會選舉今（24）日登場，選舉未結束投票率已突破歷史新高，選舉結果將對香港政治產生重大影響。圖為香港民陣召集人岑子杰（中）。（美聯社）

2019-11-24 19:13:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港第6屆區議會選舉今（24）日登場，投票時間至晚上10時30分止，截至下午5時30分投票率已破56.42%，累積投票人數突破230萬，本次選舉被視為「反送中」運動的階段民意測試，外界更高度關注香港親中建制派與泛民主派的表現，選舉結果勢必將對香港政治產生重大影響。

綜合媒體報導，香港「反送中」運動自6月爆發以來，主要訴求已從「撤銷《逃犯條例》（送中條例）修訂案」，擴大至調查警方濫暴濫權、全面實施真普選等，香港社會親中及本土勢力對立嚴重，港府處置及作為並未能讓這些衝突妥善緩解。

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香港2019年區議會選舉今（24）日舉行，被視為「反送中」運動及港府的民意檢驗。自香港主權轉移以來，泛民主派無論在地方區議會或中央立法會選舉中，原本保持的6成優勢，在近幾年遭建制派逆轉，僅剩下約3成席次。

但今年隨著「反送中」運動爆發，民間對政府及建制派累積了長時間的怨氣，尤其是香港青年在這場運動中的投身，為身陷弱勢的泛民派注入一股活水，傳統及新激進力量整合，約500人投入選舉，數量遠高於建制派450人。

根據香港區議會選舉資料，今年全港18區共將產生479席區議員，扣除其中27席由鄉事委員會主席兼任的「當然議席」外，將由選舉產生452席新科議員，若泛民派成功取得過半多數，將對香港「行政長官」選舉發揮關鍵作用，因行政長官選委會成員名額1194席中，有117席來自區議員互選產生，上屆全由建制派包辦。

據統計資料，香港建制派在2015年區議會選舉的431席中，取得約7成席次即298席，共獲得78萬8389票，得票率約53.7%；而泛民主派則取得105席，共獲得45萬1765票，得票率約30.8%；其餘為非建制派、非民主派政黨及獨立參選者，共獲得21席。

2015年香港區議會選舉總登記選民約312萬人，投票率47%，即有約146.7萬人出門投票，打破當時的投票紀錄；然而，今年區議會選舉總登記選民人數有413萬餘名，截至下午5時30分，投票率已突破56.4%，選舉仍未結束，投票率與投票人數即已創下歷史新高。

據信選民人數的增長，大部分屬於泛民支持者，且以年輕族群為多，這將有利於泛民派選情，改變香港政治局面。今日投票將於晚間10時30分結束，港府官員曾對此表示，若選舉發生舞弊或影響，譬如交通癱瘓、票務人員工作受阻或暴力衝擊發生，選舉可能隨時中斷，警方也在票站（投開票所）附近隨時戒備。

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