5歲女兒遭性侵慘死公廁 母將嫌犯「陰莖」狠狠砍斷！

南非伊莉莎白港一名5歲女童從家裡突然失蹤，直到隔天，女童父親才公廁馬桶上找到血跡斑斑、氣絕多時的女兒，還發現她生前曾受到性侵！警方接獲報案後，向女童家屬表示，須等疑犯DNA報告出爐才能進行逮捕，女童母親決定主動找嫌犯對質，並狠狠砍斷對方的陰莖。（圖擷取自臉書）

2019-11-22 21:46:01

〔即時新聞／綜合報導〕南非伊莉莎白港（Port Elizabeth）一名5歲女童從家裡突然失蹤，直到隔天，女童父親才公廁馬桶上找到血跡斑斑、氣絕多時的女兒，還發現她生前曾受到性侵！警方接獲報案後，向女童家屬表示，須等疑犯DNA報告出爐才能進行逮捕，最後，女童母親馬克維納（Veronique Makwena）決定主動找嫌犯對質，並狠狠砍斷對方的陰莖。

據

《news24》 報導，23歲的母親馬克維納8月2日時，因陪姐姐走路前往距離遙遠的商店購物，將女兒留在家中、托給朋友照顧；不料，馬克維納晚上回到家後，卻發現女兒不見了，但全家人找了一整晚，都不見她的身影。

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隔天，馬克維納的丈夫終於在家附近的公廁中發現女兒，但女兒竟已陳屍馬桶上、身體血跡斑斑，生前還曾受到性侵；警方展開調查後，雖很快的鎖定嫌犯為女童一家認識的年輕男子，但只將他送去檢驗DNA，必須等待DNA報告結果出爐，才會進行逮捕。

在案發1個月後，9月時，馬克維納找了弟媳馬奈勒（Noxolo Maneli）與好友帕卡德（Siyabonga Pakade）主動找嫌犯對質，並在過程中引發激烈衝突，將對方的陰莖狠狠砍斷！3人隨後皆被逮捕、遭到拘留，並被控「謀殺未遂」。

據報導，嫌犯被緊急送醫，及時接受手術後，成功接回陰莖。

此案吸引南非全國關注，其中包括NGO「囚犯計畫」（Project Inmate NPO 219-916），不僅有許多熱心民眾捐款，讓馬克維納3人僅被拘留2週，便提早獲得保釋。

律師馬托托（Fundile Matoto）也在得知這起事件後，無償為這3名婦女辯護，並指出3人割陰莖的行為「是攻擊事件」，頂多是「嚴重身體傷害」。

馬克維納週三（20日）在法庭外表示，「發現女兒遺體時，我的心一沉，整個人被擊潰了。我的寶貝女兒離開了。當我們徹夜找她的時候，她已經躺在冰冷的馬桶裡，我到現在依然無法接受。」；而此案被法官押後至明年2月裁決，將持續進行調查。

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