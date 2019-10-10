抹黑無下限！傳示威者打斷港警下體 謠言太扯被抓包

2019-10-10 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭自6月初至今已有3個月時間，示威者持續受到港警暴力、中國網友抹黑，近期一段訊息指出，有香港警察在鎮壓活動時，生殖器官遭示威者打斷，消息曝光挨批「抹黑不用腦」。

臉書社團「守護香港大聯盟 愛香港 愛中國」不時貼出「反反送中」訊息，近期有中國網友在該社團內張貼出X光照片，畫面中能見到人類男性生殖器官，且當中還有斷裂的骨頭，該名網友稱，「警察下體被黃屍暴徒打斷骨」，但該圖後製相當粗糙，馬上就被抓包，涉事的中國網友帳號目前也已停用。

消息被轉貼至臉書社團「爆廢公社」後，引發大量網友熱議，不少人留言說，「抓起來解剖研究，我記得人類那部位沒骨頭」、「吃鈣片壯陽」、「所以我常說中國人沒腦惟恐天下不亂」、「那是長骨刺吧」、「為了抹黑真的完全沒下限餒」、「糟了！是世界奇觀！」

據悉，人類陰莖並沒有「陰莖骨」，為海綿體充血膨脹，「陰莖骨」存在於如大猩猩、黑猩猩的陰莖中，實際位置在尿道上方，有助於在性行為中插入時保持足夠的硬度，有助於長時間進行交配，屬於繁殖策略中的一種優勢。

醫師姜冠宇表示，「香港警察被示威者打斷下體的X光片，比較像是肯德基雞腿棒P上去的，人類大概沒太多時間做愛，所以沒骨頭，啊港警居然能演化出骨頭，就不知道怎麼回事了」。

姜冠宇臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法