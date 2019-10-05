淡粉公主頭照推特瘋傳！ 網友全想歪：上面有靜脈

2019-10-05 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國時尚部落客葉博亞（Stephanie Yeboah）最近在推特上轉發2張特殊形狀的辮子公主頭照片，顯示一名長髮女性將淡粉色長髮綁上複雜的辮子造型，但這造型卻讓許多人都想歪。

葉博亞說，「我應該是太累了，因為我竟然會認為這是巨大GG。」一名網友附和說，「這個複雜的辮子看起來是一個愛心，但看起來卻頗具有靜脈和陰莖的感覺」。

另外有網友表示，人們看不到其中的藝術美感，非常讓人遺憾，不僅頂部有編織愛心，外部還有複雜編織，說明人如何專注在某種事務上，應該為造形師的努力和創造力表達讚許。

綜合媒體報導，葉博亞轉貼羅莎（Roberta Rocha）的原始推文，目前已經有超過1.1萬人轉推、3.4萬個人點讚，本週在推特上火爆，但實際上這2張照片早在2017年12月9月就已經在中國微博上流傳。

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I must be tired because I thought this was the throbbiest of penises. https://t.co/nX5jH5oVC9 — Stephanie （@StephanieYeboah） October 1, 2019

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